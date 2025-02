Milan, la UEFA ti fa “ricco”: quanto vale l’accesso agli Ottavi di Champions

Superare il Feyenoord è importantissimo per il club rossonero: ecco quanti soldi possono finire a bilancio.

Fallito l’obiettivo di accedere direttamente agli Ottavi di Champions League, il Milan proverà a qualificarsi tramite il playoff. Nel doppio confronto deve sfidare il Feyenoord, ex squadra del neo rossonero Santiago Gimenez.

La partita di andata si gioca a Rotterdam mercoledì 12 febbraio (calcio di inizio ore 21:00), mentre il ritorno a San Siro martedì 18 febbraio (ore 18:45). Il club olandese ha sorprendentemente licenziato l’allenatore Brian Priske dopo la vittoria nel derby contro lo Sparta Rotterdam in Eredivisie. In panchina, ad interim, c’è Pascal Bosschaart.

I pronostici sono a favore della squadra di Sergio Conceicao, però il Feyenoord non va assolutamente sottovalutato: è campione d’Olanda in carica e ha alcuni giocatori interessanti. Inoltre, la spinta del pubblico dello stadio De Kuip può dare una motivazione in più ai padroni di casa all’andata.

Champions League, Milan: quanto vale battere il Feyenoord

Il Milan è reduce dalle vittorie contro Roma (Coppa Italia) e Empoli (Serie A), punta a fare tris a Rotterdam. Accedere agli Ottavi di finale di Champions League è importantissimo sia dal punto di vista sportivo che a livello economico.

Come spiegato dai colleghi di Calcioefinanza.it, approdare nella fase a eliminazione diretta comporta un incasso di 11 milioni di euro. Questi soldi si andrebbero a sommare ai 59,63 milioni che il Milan ha già ricavato dalla UEFA durante questa edizione della Champions League.

Oltre ai rossoneri, anche la Juventus e l’Atalanta devono disputare i playoff: la squadra di Thiago Motta affronta il PSV Eindhoven, mentre quella di Gian Piero Gasperini il Club Brugge. L’Inter è l’unica delle italiane ad essere riuscita a chiudere nelle prime otto posizioni della classifica del girone unico e ad accedere direttamente agli Ottavi. Il Bologna, invece, è stato eliminato dalla competizione.

Se il Milan dovesse eliminare il Feyenoord, nel prossimo turno andrebbe ad affrontare una tra Inter e Arsenal. Due avversarie decisamente impegnative. I derby disputati in questa stagione sono già tre, considerando anche quello di Supercoppa Italiana. E ce ne potrebbero essere altri due in Coppa Italia, se i nerazzurri dovessero superare la Lazio nei Quarti. Il Diavolo ha già battuto la Roma e ora attende il risultato dei cugini, che giocheranno martedì 25 febbraio a San Siro.