Svolta in panchina, il Milan fa dietrofront

Il punto della situazione legata al tecnico. Il club ha preso una decisione che va in controtendenza rispetto a quanto è emerso negli ultimi giorni

C’è un Milan che sorride dopo il calciomercato. I giorni della crisi sembrano davvero lontani, anche se domani si dovrà scendere in campo per giocare una partita, quella contro il Feyenoord dovuta ad una serataccia avuta contro la Dinamo Zagabria.

In Croazia, verosimilmente, si è toccato il punto basso della gestione Sergio Conceicao. Molti calciatori sono stati messi in discussione e tanti hanno fatto le valigie nel corso del calciomercato di gennaio. Altri ancora occupano adesso un ruolo più marginale. Con i nuovi acquisti è così cambiato il vento: Joao Felix e Santi Gimenez hanno portato un’aria fresca, che ha permesso al Milan di ritrovare entusiasmo e vittorie.

A San Siro, contro la Roma in Coppa Italia, si è così applaudito, dimenticando le contestazioni contro la proprietà e la dirigenza. Si è fatto festa per le giocate di Joao Felix e chiaramente per la sua rete, che ha fissato il risultato sul 3 a 1. Ad Empoli, invece, ci ha pensato Santiago Gimenez a salire in cattedra con un gol da vero bomber.

Milan Futuro in apnea: la decisione su Bonera

Al Milan, dunque, finalmente, si sorride e si guarda al futuro con ottimismo e serenità . C’è la consapevolezza, che finalmente il vento è cambiato, anche se bisognerà fare tanto per riuscire a qualificarsi in Champions League.  Allo stesso si stanno vivendo giorni complicati per quanto riguarda il Milan Futuro. Il progetto rischia di naufragare: c’è dunque una retrocessione, in Serie D, da scongiurare. Daniele Bonera così è stato messo in discussione, di fatto sfiduciato dalla società .

Il tanto atteso esonero, però, non è arrivato e il motivo è alquanto semplice: non è stato trovato il sostituto. In realtà il mister che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità dell’ex difensore era stato pure individuato, Bollini, ma non è stato liberato. L’alternativa, come abbiamo scritto, porta a Federico Guidi. Il Milan, però, non vorrebbe mettere in difficoltà la Primavera, che tanto bene sta facendo.  Le riflessioni, dunque, proseguono, con Daniele Bonera che nel frattempo continua a guidare il Milan Futuro. Nel match contro la Pianese, nonostante le varie vicissitudini degli ultimi giorni, ci sarà così ancora l’ex difensore.