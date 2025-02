55 milioni di euro, il Liverpool all’assalto della stella del Milan

Slot guarda anche in casa rossonera in vista del prossimo calciomercato estivo: ecco chi gli piace particolarmente.

Il Milan ha più calciatori di ottimo livello che potrebbero diventare obiettivi di mercato di alcune big d’Europa in estate. Da capire come reagirà la dirigenza nel caso in cui dovessero arrivare delle offerte particolarmente ricche.

Il caso di Sandro Tonali insegna che nessuno è incedibile. Di fronte a una proposta da circa 70 milioni di euro, bonus compresi, si è concretizzato il trasferimento al Newcastle United. Non è escluso che un altro titolare della squadra rossonera possa partire a luglio-agosto 2025 se dovesse capitare una situazione simile.

Un indiziato alla partenza sembra Theo Hernandez, dato che il suo contratto in scadenza a giugno 2026 è ancora lontano dall’essere rinnovato. La trattativa per il prolungamento non è mai decollata. A gennaio c’era stato un tentativo del Como, che secondo i rumors aveva offerto circa 50 milioni. Il giocatore avrebbe rifiutato.

Calciomercato Milan, assalto del Liverpool a un rossonero?

Chiaramente, è la Premier League il campionato più ricco e di conseguenza quello dal quale possono arrivare le offerte più importanti. Tra le squadre che stanno osservando alcuni calciatori del Milan c’è il Liverpool, primo in classifica e che sta già ragionando su alcuni colpi per la prossima stagione.

Nei mesi scorsi non sono mancate voci su interessamenti riguardanti Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, entrambi apprezzati dalle parti di Anfield Road. Il centrocampista olandese è vicino al rinnovo del contratto e anche l’ex Chelsea potrebbe rinnovare a fine stagione. Salvo offerte “shock”, dovrebbero rimanere a Milano.

E c’è anche un altro giocatore sicuramente gradito ad Arne Slot, che lo ha già allenato al Feyenoord: Santiago Gimenez. L’attaccante messicano si è appena trasferito al Milan e di conseguenza è difficile immaginare un suo trasferimento nel mercato estivo, però non si può escludere che il Liverpool faccia comunque un tentativo.

Se dovesse partire Darwin Nunez, i Reds potrebbero presentare una proposta per Gimenez nel caso in cui il messicano dovesse avere un buon rendimento nei primi mesi in maglia rossonera. Il club inglese non dovrebbe avere problemi a farsi avanti offrendo 55-60 milioni di euro. Il Diavolo ne ha investiti 35, bonus compresi.

Ovviamente, oggi appare impossibile immaginare che l’ex bomber del Feyenoord possa lasciare Milano dopo pochi mesi, però non è così “folle” pensare a una eventuale offerta proveniente dall’Inghilterra.