Angoscia Theo Hernandez, tifosi del Milan preoccupati

Il Milan è pronto a valutare offerte per l’addio di Theo Hernandez. Il terzino non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza il 30 giugno 2026

Il calciomercato invernale si è chiuso come meglio non si potesse. I rossoneri sono stati tra i protagonisti principali, insieme alla Juventus, aggiungendo in rosa diversi elementi davvero importanti. Il fiore all’occhiello è stato chiaramente Santi Gimenez, con il Milan che finalmente ha deciso di investire una somma davvero importante per regalarsi un centravanti con la C maiuscola. Un investimento da quasi 35 milioni di euro, se i bonus inseriti dovessero scattare.

Allo stesso tempo il Diavolo ha messo a disposizione di Sergio Conceicao altri giocatori importanti come Kyle Walker e Joao Felix, diventati subito delle pedine imprescindibili dello scacchiere di Sergio Conceicao, che li ha utilizzato fin da subito. Ora ci si aspetta che anche Bondo e Sottil possano dare una mano alla squadra a raggiungere i propri obiettivi.

Dopo il ko contro il Feyenoord, però, non c’è più quell’ottimismo che si respirava nei giorni scorsi. Il vento è cambiato nuovamente, con la dirigenza che spera che i giocatori attuali riescano davvero a contribuire in maniera importante al raggiungimento della Champions League.

Milan, incognita Theo Hernandez: il punto sul futuro

Allo stesso tempo, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic stanno lavorando guardando alla prossima sessione di calciomercato. Sarà il campo a dirci se sarà rivoluzione o se verranno inseriti quei 2-3 giocatori che servono per migliorare ulteriormente la rosa.

Molti elementi sono così sotto esame. Lo sono tutti quei calciatori in bilico come Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, che si vanno ad aggiungere a Joao Felix e Sottil che si giocano il futuro. Il futuro è invece segnato per Chukwueze e Jovic, destinati a lasciare il Milan al termine della stagione.

L’incognita più grande è invece rappresentata da Theo Hernandez. Il terzino francese non sta fornendo le prestazioni sperate ormai da qualche mese e questo ha di fatto bloccato il rinnovo. Sembrava tutto fatto, le parti d’altronde hanno sempre manifestato la volontà di proseguire insieme. Per sbloccare la trattativa occorre che Theo Hernandez torni ai suoi livelli. Il Diavolo, dunque, riflette, ma se dovesse arrivare una proposta da 50 milioni di euro verrebbe certamente presa in considerazione. Resta, dunque, in bilico la posizione del francese, con i tifosi sempre più preoccupati. Il futuro del terzino è tutto da scrivere