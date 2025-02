Perché Conceicao non ha parlato dopo Milan-Verona: doloroso lutto

Conceicao non ha rilasciato dichiarazioni al termine di Milan-Verona, al suo posto Ibrahimovic: ecco perché.

Non un grande Milan, ma alla fine contro l’Hellas Verona è arrivata una vittoria per 1-0 a San Siro. A decidere è stato un gol di Santi Gimenez, che nel primo tempo si era visto annullare una rete per fuorigioco e che nel secondo tempo non ha sbagliato sull’assist di Rafa Leao. Con questi 3 punti i rossoneri si portano momentaneamente a -5 dal quarto posto della classifica.

Sergio Conceicao non è intervenuto ai microfoni dei giornalisti dopo Milan-Verona, una scelta dettata dal fatto che l’allenatore portoghese ha ricevuto la notizia della morte di Pinto Da Costa, ex presidente del Porto a cui era molto legato. Non se l’è sentita di rilasciare dichiarazioni dopo la vittoria della squadra a San Siro.

Milan-Verona: le dichiarazioni di Ibrahimovic

Al posto di Conceicao, si è presentato Zlatan Ibrahimovic a parlare. Di seguito le parole rilasciate a Sky Sport.

CONCEICAO – “Il coach è dentro lo spogliatoio, è molto emozionato perché è morto l’ex presidente del Porto, era come un padre per lui. Ci penso io”.

GIMENEZ 2 GOL NELLE PRIME 2 PARTITE COL MILAN – “Mi aspettavo che facesse bene. Gli piace fare gol, in questa squadra i palloni arrivano dentro l’area, devi solo essere lì e farti trovare pronto per metterlo dentro. Venire in Italia come straniero e fare bene subito non è facile. La nostra responsabilità è aiutarlo e metterlo nelle condizioni giuste per fare bene”.

QUESTO MILAN SUFFICIENTE PER BATTERE IL FEYENOORD? – “Questa vittoria è molto importante. Abbiamo dominato, anche se abbiamo segnato solamente un gol. In queste partite se fai un gol all’inizio, poi si apre la partita e va diversamente. Il Verona è venuto a San Siro per difendersi, non è facile giocare con una squadra ben organizzata”.

JOAO FELIX TITOLARE – “Sfruttiamo tutti i giocatori che abbiamo. È venuto per giocare e aiutare, poi è una scelta dell’allenatore. Dipende dalle partite. Ha fatto bene nelle ultime partite, è un giocatore che vuole sempre la palla e che crea situazioni. Con un po’ di fortuna poteva fare gol anche oggi. Sta bene, se sta bene deve giocare o essere pronto per entrare, è una decisione dell’allenatore”.

MILAN MENO LEAO-CENTRICO – “Lui sarà sempre un riferimento per la squadra. Leao è entrato e ha fatto assist oggi. Sa fare la differenza, anche nei momenti non al top. Gli chiediamo di entrare e risolvere le partite, oggi lo ha fatto. Se ci fosse un solo giocatore non saremmo messi bene…”.

LE ROTAZIONI – “Più giocatori hai e più alternative ci sono. Giochiamo ogni tre giorni, serve fare rotazioni e fare giocare tutti, altrimenti alcuni calciatori si bruciano o rischiano di farsi male. Bisogna dare fiducia a tutti”.