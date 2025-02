Conceicao ha un sogno: vuole un colpo dalla Lazio

Il tecnico portoghese guarda in casa Lazio. Vorrebbe prendere il giocatore dei biancocelesti che tanto ben sta facendo

E’ il campo protagonisti in questi giorni. Il Milan non può certo farsi distrarre da altro e pensare alla prossima stagione. Il calciomercato è lontano, ma è un argomento al quale dovranno pensare solamente Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada.

Sergio Conceicao e i suoi uomini devono essere concentrati su quanto accadrà in questi giorni. Il mese di febbraio è caldissimo e ci dirà molto di quello che potrà essere il futuro del Milan, ma anche dello stesso tecnico. Il portoghese non è certo sicuro di rimanere in rossonero. Serve conquistare la Champions League per garantirsi il posto in panchina anche per la prossima stagione.Â

Il Milan oggi è in corsa in tutte le competizioni, ma l’ex Porto sa benissimo che l’obiettivo principale è quello di qualificarsi alla prossima competizione europea più prestigiosa. Non sono ammesse scuse, soprattutto dopo il calciomercato di gennaio che ha rafforzato pesantemente la squadra, con innesti di valore.

Milan, a giugno colpo dalla Lazio

Santi Gimenez è certamente il fiore all’occhiello della campagna acquisti di gennaio. Ma anche Joao Felix e Kyle Walker sono diventate subito delle pedine importanti per il tecnico rossonero. Non va dimenticato, inoltre, che il Diavolo ha messo a disposizione di Conceicao anche Bondo e Sottil per allungare ulteriormente la rosa.

Il calciomercato di gennaio, però, è già il passato e in questi giorni dalle parti di via Aldo Rossi si è iniziato a pensato cosa accadrà in futuro. Le priorità adesso sono i rinnovi e come è ben noto, la situazione più ingarbugliata è sicuramente quella relativa a Theo Hernandez. Difficile capire oggi come andrà a finire, anche perché big pronte a puntare in maniera decisa sul terzino non sembrano essercene.

Se dovesse fare le valigie, è evidente che il Milan dovrà mettere mano al portafoglio per sostituirlo. Servirebbe trovare un giocatore all’altezza della situazione. Theo Hernandez per anni ha d’altronde dimostrato di essere uno dei migliori terzini mancini al mondo. In Serie A, in questo campionato, c’è un calciatore che ha fatto davvero bene e che non è passato inosservato. Stiamo parlando di Nuno Tavares. Il portoghese, classe 2000, è certamente la sorpresa maggiore in casa Lazio, con i suoi nove assist. La sua valutazione però è già altissima, paradossalmente più alta di quella di Theo Hernandez. Serve dunque riflettere per capire quale sarà la scelta migliore con il francese