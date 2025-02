Conceicao in discussione? Arriva l’annuncio ufficiale

L’annuncio non lascia alcun dubbio: le parole sono state davvero chiarissime. Il punto della situazione in casa Milan

Non sono stati giorni facili per il Milan. Dopo la sconfitta di Rotterdam tutti sono stati messi in discussione. Si è tornati a parlare con insistenza del futuro di Theo Hernandez, così come quello di Rafa Leao. D’altronde è una costante: quando il Diavolo fa male, il numero dieci portoghese e il terzino mancino francese sono considerati tra i principali responsabile.

Stavolta, però, è toccato anche a Mike Maignan prendersi le critiche. Inevitabile dopo l’errore decisivo in occasione del gol subito dal Feyenoord. L’estremo difensore transalpino non è stato impeccabile e molti si sono chiesti se il suo rinnovo a cinque milioni di euro sia davvero la cosa giusta.

Milan, futuro Conceicao: Ibra fa chiarezza

Quando si perde non possono mancare le critiche all’allenatore ed è toccato pure a Sergio Conceicao fare i conti con i commenti negativi. D’altronde la panchina di un tecnico è sempre a rischio e sono i risultati a fare la differenza. L’ex Porto ha le spalle larghe e sa bene come funziona il calcio italiano.

Ieri sera, nel corso della conferenza stampa, dopo la partita che ha visto il Milan battere uno a zero il Verona, sono arrivate le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic. E’ stato lo svedese a rispondere alle domande dei giornalisti. Conceicao, infatti, ha preferito non parlare, scosso dalla scomparsa di Pinto da Costa

Si è chiaramente parlato della partita, ma poi l’ex attaccante è stato invitato a fare un bilancio della gestione Conceicao: “Conceicao da quando è arrivato, ha fatto 14 punti – afferma lo svedese -. Se non sbaglio, il Napoli ne ha fatti 15 che è primo in classifica. Siamo soddisfatti di quello che sta facendo il mister. Lui ha avuto poco tempo per lavorare. Vincere contro la Dinamo Zagabria sarebbe stato ideale per poter lavorare e riposare, ma siamo molto fiduciosi di quello che stiamo facendo“.

Ibra ha così voluto mettere a tacere quelle voci che negli ultimi giorni hanno messo in discussione Sergio Conceicao. Lo svedese ha alzato la voce spazzando via ogni dubbio: “C’è massima fiducia in Conceicao. Quello che leggete sui giornali sono falsità. Io non ho litigato con Sergio, sarebbe stato bello farlo perché mi manda l’adrenalina (sorride, ndr.), ma non è vero”. Ha ammesso Ibra