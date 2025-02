Milan, nuova trattativa con il Real Madrid: i dettagli

Il club rossonero è pronto a parlare con i blancos di un calciatore: verrà trovato un accordo?

C’è una stagione con tante partite ancora da affrontare, ma il Milan sta già facendo delle valutazioni importanti in vista della prossima. Su qualche giocatore andranno prese delle decisioni definitive.

Sicuramente in questo periodo si parlerà di rinnovi di contratto. Ad esempio, quelli di Mike Maignan e Tijjani Reijnders sembrano molto vicini. Invece, quello di Theo Hernandez risulta essere ancora lontano. Il rendimento del terzino francese non sta convincendo e non si può escludere una cessione, che avrebbe potuto avvenire già a gennaio quando è arrivata l’offerta del Como: circa 50 milioni di euro, accettati dai rossoneri, ma il diretto interessato ha rifiutato il trasferimento nella squadra allenata da Cesc Fabregas.

Calciomercato Milan, futuro Alex Jimenez: le ultime news

Uno dei giocatori sul quale il Milan vuole continuare a puntare è Alex Jimenez, protagonista in positivo della vittoria contro l’Hellas Verona a San Siro. Suo l’assist a Rafael Leao, che ha poi servito il pallone a Santi Gimenez per il gol che ha regalato i 3 punti alla squadra di Sergio Conceicao.

Dopo aver iniziato la stagione con il Milan Futuro in Serie C, il terzino spagnolo ha conquistato spazio in Prima Squadra e si è rivelato all’altezza. Certamente ha un margine di crescita grande, deve ancora compiere 20 anni e quindi può diventare un giocatore decisamente migliore di quello che è oggi. Le basi sono buone, starà a lui lavorare nel modo corretto per crescere esponenzialmente.

Tutto bello? Magari. Il club rossonero rischia di perderlo a fine stagione. Infatti, il Real Madrid può esercitare una clausola di riacquisto da 9 milioni di euro. Se deciderà di attendere e di lasciarlo giocare a Milano, nell’estate 2026 ne dovrà versare 12 per riprendersi Jimenez.

Stando a quanto spiegato da Matteo Moretto di Relevo, nelle prossime settimane il Milan intende riformulare le condizioni dell’accordo con il Real Madrid. La società rossonera vuole evitare di perdere un ragazzo così promettente, vuole puntarci per il futuro. Da capire la posizione dei blancos.

Jimenez è un laterale che può giocare su entrambe le fasce sia da terzino sia in posizione più avanzata. La sua duttilità tattica è molto preziosa per l’allenatore. Vedremo se il Milan riuscirà a trattenerlo oppure se dovrà lasciarlo ripartire in direzione Madrid.