Santi Gimenez, altro gol decisivo in Serie A: è già nella storia del Milan

Il messicano ha segnato la rete decisiva nel successo a San Siro contro il Verona: una marcatura significativa.

Lui e il Milan non avevano brillato nella trasferta di Champions League a Rotterdam, ma Santiago Gimenez si è riscattato e contro l’Hellas Verona ha regalato 3 punti importantissimi alla squadra di Sergio Conceicao. Suo il gol decisivo.

Probabilmente, contro il Feyenoord si era fatta sentire l’emozione di giocare contro la sua ex squadra e va detto che i rossoneri in generale avevano deluso come prestazione. Per un finalizzatore come il messicano non è stata una partita facile sotto più punti di vista. Anche contro la formazione di Paolo Zanetti non si è visto un grande Diavolo, però alla fine il successo è arrivato: Santi si è fatto trovare pronto sull’assist di Rafael Leao, a sua volta ben servito da Alex Jimenez.

Santi Gimenez efficace in Italia: ora è atteso in Champions

Il numero 7 del Milan aveva segnato un gol già al 33′ del match a San Siro, però è stato tutto annullato a causa di un suo fuorigioco. Sul bell’assist di Malick Thiaw era stato abile a battere Lorenzo Montipò con un tiro di sinistro in diagonale. Poi nel recupero del primo tempo era stato lo stesso Gimenez a servire un assist a Yunus Musah, che incredibilmente ha calciato alto dentro l’area.

Al 75′ il nuovo attaccante messicano ha segnato la rete che ha permesso alla squadra di conquistare 3 punti preziosi per la classifica e per il morale. Inoltre, è diventato il terzo giocatore che nella storia del Milan riesce a segnare nelle prime due presenze in Serie A con la maglia rossonera nell’era dei 3 punti. Prima di lui ci erano riusciti solo Andriy Shevchenko e Christian Pulisic, suo attuale compagno.

Gimenez ha fatto il suo primo gol a San Siro, dove aveva debuttato nel match di Coppa Italia contro la Roma. In quell’occasione regalò a Joao Felix l’assist per la rete del 3-1 definitivo. Poi nella sfida di Serie A a Empoli ha segnato lui il 2-0 con un bel tiro. Ora vuole riuscire a incidere in un match europeo. Nel ritorno contro contro il Feyenoord proverà a lasciare la sua impronta.

Essere a quota 2 reti e 1 assist-gol nelle prime 4 presenze non è un brutto inizio per Santi. Il Milan si aspetta tanto da lui, dopo aver deciso di investire circa 35 milioni di euro (bonus compresi) per portarlo via da Rotterdam.