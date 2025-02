Non solo Maignan, c’è la firma fino al 2030

Il Milan può esultare per una firma ormai ad un passo. Le ultime notizie legate al calciatore che ha detto sì: il punto della situazione

Il calciomercato invernale è andato in archivio da pochi giorni. E’ stato un mese davvero intenso per il Milan, con Giorgio Furlani protagonista soprattutto nelle ultime ore quando ha dovuto chiudere diversi affari. Il Milan così ne è uscito decisamente rinforzato dall’ultima campagna acquisti, con l’arrivo, a titolo definitivo, di un giocatore importante come Santi Gimenez.

Il Diavolo si è finalmente regalato un centravanti come si deve e la risposta del messicano è stata subito positiva: difficile chiedere di più, così sono arrivate le reti contro Empoli e Verona. Un gol a partita, ma sono entrati subito negli schemi di Sergio Conceicao anche Kyle Walker e Joao Felix, diventati titolari. Sabato, inoltre, ha giocato anche Riccardo Sottil e presto toccherà a Bondo, che ha finalmente recuperato dal problema muscolare che gli aveva fatto saltare la prima partita.

Ora in via Aldo Rossi è tempo di pensare ai rinnovi. Si parte da qui per programmare la stagione che verrà. Mentre la squadra pensa al campo e a raggiungere gli obiettivi prefissati, senza distrazioni, la dirigenza lavorerà per blindare i giocatori importanti in rosa.

Milan, rinnova Reijnders: il punto della situazione

Mike Maignan, come abbiamo raccontato in queste ultime ore, si appresta a mettere nero su bianco, firmando un contratto fino al 30 giugno 2029 a cinque milioni di euro netti a stagione. C’è il sì del calciatore, ormai da un paio di mesi: ora è tempo della fumata bianca per chiudere definitivamente questo capitolo.

Il via libera di Maignan alla proposta del Milan è arrivato a dicembre, come per Tijjani Reijnders. L’olandese così firmare un nuovo accordo complessivo fino al 30 giugno 2030. Non ci sono mai stati dubbi, nonostante le tante richieste arrivate da ogni parte d’Europa. Il centrocampista andrà a guadagnare circa il doppio. Oggi Reijnders è uno dei calciatori meno pagati con 1,7 milioni di euro netti a stagione. Poi toccherà anche a Christian Pulisic, che si avvicinerà ai contratti dei big della rosa. E Theo Hernandez? Il francese è il vero dilemma in casa Milan. Nelle prossime settimane capiremo se il Diavolo vorrà davvero tenersi il terzino o se in estate sarà addio.