In campo a Torino, Conceicao prepara l’esordio assoluto

Sergio Conceicao è pronto a farlo giocare. Contro il Torino sarà certamente la sua partita: il punto della situazione

Le attenzioni sono chiaramente rivolte alla partita di stasera. Una partita, quella contro il Feyenoord, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League, da vincere a tutti i costi. Non ci sono alternative per Mike Maignan e compagni che dovranno ribaltare la vittoria per uno a zero dell’andata da parte degli olandesi.

Sergio Conceicao, per l’occasione, chiaramente, è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori, anche se appare sempre più intenzionato a rinunciare alle quattro punte. Il Milan dovrà vincere, ma serve ugualmente equilibrio. Il maggiore indiziato a partire dalla panchina, stavolta, è Christian Pulisic. Joao Felix sembra essere diventato sempre più una pedina chiave dello scacchiere del portoghese.

Con il numero 79 che agirà da seconda punta/trequartista, spazio a Rafa Leao sulla sinistra. I due hanno mostrato un’ottima intesa e proprio su questa che Conceicao vuole puntare, oltre chiaramente che sui gol di Santi Gimenez. All’andata si è mostrato emozionato, ma a San Siro sarà diverso. Il Milan ha bisogno delle sue reti per andare avanti e continuare a sognare.

Come detto, però, serve equilibrio: ecco perché Yunus Musah alla fine dovrebbe riuscire a strappare una maglia da titolare, svolgendo quel ruolo di esterno di destra e mezzala che tanto piace a Sergio Conceicao. A centrocampo, ovviamente, non si toccano Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.

Milan, finalmente il cambio a centrocampo: a Torino ci sarà l’esordio

Fofana e Reijnders hanno praticamente giocato sempre ininterrottamente. Sia per Paulo Fonseca che per Sergio Conceicao sono stati considerati degli insostituibili, anche perché il Diavolo non ha praticamente mai potuto disporre di alternative. Dal mercato di gennaio, però, è arrivato Bondo, che è pronto a dare una mano alla squadra.

Venerdì è tornato ad allenarsi in gruppo, mettendosi alle spalle i problemi muscolari, che lo avevano fermato circa tre settimane fa. Sabato si è seduto in panchina, ma il portoghese non lo ha mai mandato a scaldarsi. Ci sono ottime possibilità adesso, però, che contro il Torino metta nelle gambe i suoi primi minuti da giocatore del Milan. Bondo è di fatto un’arma in più del Diavolo a centrocampo. In questi giorni, inoltre, capiremo se anche Ruben Loftus-Cheek tornerà a disposizione contro gli uomini di Vanoli o se bisognerà attendere ancora.