Dopo Theo Hernandez, arriva la firma fino al 2030

La scelta del Milan è stata presa. Contrato fino al 30 giugno 20230 per il terzino mancino, pronto a raccogliere l’eredità di Theo Hernandez

Sono inevitabilmente le ore di Theo Hernandez. Il terzino è stato il protagonista in negativo del pareggio contro il Feyenoord, che ha portato il Milan ad essere eliminato dalla Champions League. Un’eliminazione a sorpresa, che brucia davvero tanto in casa rossonera.

Oggi è chiaramente il tempo dei processi e tra i principali imputati c’è il mancino francese, che sta vivendo una stagione estremamente negativa. Così il calciatore rischia seriamente di chiudere la sua avventura in rossonero in estate. La maggior parte dei tifosi ha ormai perso la pazienza e si augura che in estate le strade del Milan e di Theo Hernandez si separino. Sono rimasti in pochissimi a credere nella rinascita del francese, che in queste settimane però dovrà dare segnali di risveglio.

Contro il Torino potrebbe sedere in panchina, poi dovrà rialzare la testa e aiutare il Milan a qualificarsi alla prossima Champions League. Così può riconquistare i suoi tifosi, che tanto lo hanno amato e che adesso si sentono traditi. Così potrebbe convincere il Diavolo a rinnovare il contratto, che attualmente scade il 30 giugno 2026.

Milan, Hernandez out: ecco a chi tocca. Il rinnovo è ad un passo

Presto capiremo se il futuro di Theo Hernandez sarà ancora in rossonero. Ad oggi le percentuali di una permanenza del francese al Milan sono davvero basse e inevitabilmente il Diavolo dovrà guardarsi attorno per cercare un degno sostituto. Il calciatore numero diciannove è stato per anni uno dei migliori interpreti del ruolo e servirà dunque trovare qualcuno all’altezza della situazione.

Contro il Torino, però, Sergio Conceicao dovrà scegliere in base a quello che ha in rosa. Le alternative non sono molte e nessuna convince in pieno. C’è Alex Jimenez, che ha dimostrato però di far meglio a destra e che potrebbe prendere il posto di uno stanco Kyle Walker. C’è poi Filippo Terracciano, che preferisce giocare da centrocampista. C’è infine Davide Bartesaghi. L’italiano piace a Conceicao: ieri contro il Feyenoord non ha fatto bene, meglio decisamente contro il Parma. Con i granata può davvero toccare a lui. Il Milan nel frattempo, confermando di credere moltissimo in Bartesaghi, ha deciso di blindarlo: il rinnovo fino al 30 giugno 2030 è davvero ad un passo.