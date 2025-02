Quinquennale col Milan, è tutto fatto: scatta la festa dei tifosi

Arriva la firma sul contratto. Il calciatore si lega a vita con il Milan. Il mondo rossonero è davvero felice per il giocatore

Il calciomercato invernale è andato in archivio da pochi giorni. Un calciomercato che ha rafforzato molto il Milan. Il club rossonero ha finalmente accolto la grande punta tanto attesa, quel centravanti capace di fare gol sporchi e decidere dei match difficili. Santi Gimenez si è subito preso il Diavolo: in campionato ha segnato due reti in due partite, entrambe decisive.

Prima ha fatto impazzire tutto il popolo rossonero e quello messicano siglando il 2 a 0 ad Empoli, chiudendo di fatto una partita che si era complicata non poco con l’espulsione di Fikayo Tomori. Era stato lo stesso ex Feyenoord a provocare il rosso a Marianucci dei toscani. Poi a San Siro ha deciso la partita contro il Verona, trovandosi al posto giusto al momento giusto e sfruttando in pieno l’assist di Rafa Leao. Ma anche Kyle Walker e Joao Felix si sono presi subito il Milan, diventando due pedine chiave di Sergio Conceicao. Sabato ha trovato spazio anche Riccardo Sottil e verosimilmente nel prossimo weekend troverà ci saranno i primi minuti anche per Bondo, che ormai da venerdì si allena con il gruppo.

Milan, rinnova fino al 2030: il Diavolo lo blinda

Ora la testa dei calciatori è chiaramente al campo, ma la dirigenza rossonera sta pensando anche ai rinnovi, a quei calciatori da blindare.

La situazione più complicata e al momento indecifrabile è sicuramente legata a Theo Hernandez, per il quale il futuro è davvero tutto da scrivere, ma gli altri calciatori vanno verso il rinnovo. Per Mike Maignan è praticamente tutto fatto e nelle prossime settimane arriverà la firma fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno.

Situazione simile per Tijjani Reijnders, con il quale il Milan ha trovato un accordo già a dicembre. Il Diavolo gli riconoscerà uno stipendio praticamente doppio rispetto a quello attuale di 1,7 milioni di euro netti a stagione. Accordo fino al 30 giugno 2030 e big rispedite al mittente. Sono, infatti, diverse le squadre che hanno chiesto informazione per il centrocampista olandese. Il calciatore, però, pensa solo al Milan. La Premier League con il Manchester City o LaLiga con Barcellona e Real Madrid possono attendere. Nella testa di Reijnders c’è solo il rossonero