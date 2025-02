Svaniscono le speranze per il Milan, niente da fare: è finita

Un importante giocatore rossonero potrebbe lasciare Milanello a fine stagione: arriva una conferma sulla sua situazione.

In queste settimane il Milan vuole definire alcune trattative riguardanti dei rinnovi di contratto. Ci sono calciatori che vengono dati molto vicini alla firma, ad esempio Mike Maignan e Tijjani Reijnders.

Il portiere francese è prossimo a siglare un nuovo accordo fino a giugno 2028 (con opzione per prolungare fino al 2029): lo stipendio netto annuo passerà da circa 2,7 a 5 milioni di euro netti più bonus. Per quanto concerne il centrocampista olandese, invece, rinnovo fino a giugno 2030 e ingaggio netto che dovrebbe salire da 1,7 a circa 3,5 milioni milioni. Non dovrebbero esserci colpi di scena per questi due calciatori, destinati a rimanere a Milano anche nella prossima stagione e magari per diversi altri anni.

Calciomercato Milan, rinnovo lontano: le ultime news

Diversa è la situazione di Theo Hernandez, che come Maignan va in scadenza a giugno 2026. Il suo agente mesi fa ha dichiarato che la trattativa non era mai partita e che non c’erano contatti per prolungare il contratto. Successivamente Zlatan Ibrahimovic ha spiegato che è tutto sotto controllo, che il giocatore è felice e vuole rimanere a Milano. “Stiamo parlando“ ha detto quando DAZN l’ha interpellato sul tema prima di Milan-Hellas Verona.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo ha spiegato che, ad oggi, il rinnovo di Hernandez gli sembra un tema complicato. Questo non significa che le parti non possano venirsi incontro e magari trovare un accordo con il passare delle settimane, però in questo momento sembra difficile immaginare la firma di un nuovo contratto.

Ci sembra normale che il Milan stia facendo delle riflessioni su Theo, che dal 2023 ha iniziato ad avere un rendimento molto altalenante. In questa stagione forse sono state più le prestazioni negative di quelle positive, pertanto è logico che la dirigenza stia valutando la possibilità di venderlo.

A gennaio era arrivata un’offerta da circa 50 milioni di euro dal Como ed era stata accettata. L’ex Real Madrid ha rifiutato il trasferimento nella squadra di Cesc Fabregas ed è rimasto in rossonero, ma sapere che il club era disposto a venderlo non ha aiutato la negoziazione per l’eventuale rinnovo.

Oggi la sensazione è che le parti si separeranno a fine stagione, però non si possono escludere colpi di scena. Hernandez a Milano sta effettivamente bene assieme alla compagna Zoe Cristofoli e al figlio Theo Jr, c’è anche una bimba in arrivo. Lato sportivo deve certamente aumentare il livello delle sue performance, altrimenti la società deciderà di non confermarlo.