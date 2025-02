Ibrahimovic ha un sogno per la difesa: l’ex Juve nel mirino del Milan

Lo svedese ha scelto il calciatore per rafforzare il pacchetto arretrato: il punto della situazione in vista della nuova stagione

E’ un Milan che si lecca le ferite quello che è uscito dalla Champions League. I rossoneri devono fare i conti con una pesante eliminazione arrivata per mano di una squadra certamente meno forte. La stagione si è così complicata ancora di più e la conquista della Supercoppa Italiana non può certo bastare per far felici i tifosi e la proprietà che sperava di vedere altri risultato dopo una campagna acquisti invernale importante.

Di fatto la proprietà ha ammesso i propri errori, decidendo di investire a gennaio, ma l’eliminazione dalla Champions League è davvero pesante. Ora la squadra con il suo allenatore dovrà rimboccarsi le maniche per provare a salvare il salvabile. L’obiettivo è chiaramente quello di qualificarsi alla prossima Champions League e riuscire a vincere la Coppa Italia.

Non ci sono altri obiettivi da poter raggiungere, ma la dirigenza guarda già al futuro. Guarda all’estate che arriverà. Un’estate in cui si dovrà fare i conti con tante possibile cessioni. Poi bisognerà capire quali calciatori in prestito verranno riscattati. E’ da lì che si ripartirà.

Milan, Tomori fa spazio ad un nuovo colpo

Parlando di rinforzi, invece, si proverà a cogliere l’occasione giusta e una di queste potrebbe portare a puntare su un difensore che conosce bene il campionato italiano che negli ultimi anni si è un po’ perso. Stiamo parlando di de Ligt, per il quale la Juve aveva investito davvero tanti soldi.

Il centrale è ancora giovanissimo, ma ha bisogno una squadra che creda in lui. Il Diavolo può rappresentare una buona occasione, ma è evidente che serve l’uscita di qualcuno. Il primo indiziato a fare le valigie nel reparto arretrato continua ad essere Fikayo Tomori. Il centrale inglese non è proprio il preferito dalla dirigenza e martedì, nella partita più importante della stagione, è partito dalla panchina.

Sergio Conceicao, che al momento del suo arrivo lo aveva rilanciato, ha deciso di puntare su Pavlovic e Thiaw. Un segnale davvero chiaro. Nel futuro dell’inglese potrebbe così esserci la Premier League. Il calciatore in conferenza stampa ha di fatto affermato che il suo futuro è nelle mani del club. Tomori, dunque, andrà via solamente se sarà davvero messo alla porta. Un’offerta sui 25 milioni di euro può bastare per convincere il Diavolo