Milan, addio Conceicao: la bomba è servita, clamoroso ritorno in panchina

L’allenatore portoghese rimarrà alla guida della squadra rossonera? Non si sa, emerge un altro nome per la panchina.

Sergio Conceicao ha firmato un contratto fino a giugno 2026, ma sua permanenza al Milan è tutt’altro che sicura. Come sempre, dipenderà tutto dai risultati.

L’ex Porto si è presentato bene, vincendo la Supercoppa Italiana, però in Serie A i risultati sono stati un po’ altalenanti e in Champions League è arrivata una clamorosa eliminazione. In campionato è importante arrivare al quarto posto per accedere alla prossima Champions. Senza dimenticare la Coppa Italia, una competizione che il club intende vincere. A fine stagione si tireranno le somme.

Milan, dubbio Sergio Conceicao: chi lo potrebbe sostituire?

Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato che c’è massima fiducia in Conceicao, normale che sia così in questo momento. Non c’è certamente intenzione di valutare soluzioni diverse per questa stagione, dunque è giusto dare massimo supporto al portoghese.

Il giornalista Michael Cuomo ha parlato a calciomercato.it del possibile sostituto di Conceicao e ritiene che Massimiliano Allegri potrebbe essere una buona soluzione: “Lo vedrei bene al Milan. Allegri sarebbe un allenatore con credibilità agli occhi della squadra. Non penso che ci sarebbero problemi con Ibrahimovic, i grandi professionisti litigano e si ritrovano secondo me, sono più intelligenti. Max rimetterebbe le cose a posto al Milan, sa comunicare, sa come gestire un campione, sa parlare ai calciatori”.

Allegri è stato accostato al club rossonero prima dell’arrivo di Conceicao, ma poi non se ne è fatto niente. Vedremo se ci sarà qualcosa di concreto, eventualmente, verso la fine di questa stagione. Da non scordare che l’allenatore toscano ebbe qualche screzio con Ibrahimovic quando allenava il Milan.

Ha occupato la panchina rossonera tra l’estate 2010 e gennaio 2014 vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Sicuramente non gli dispiacerebbe rimettersi in gioco in una piazza importante come Milano. Può interessare anche alla Roma, dato che Claudio Ranieri a fine stagione lascerà. E si era parlato pure di una possibile avventura in Arabia Saudita, dove l’Al Ahli avrebbe avviato contatti per ingaggiarlo.

Allegri ha sicuramente delle pretese importanti in termini di stipendio e di investimenti sul mercato. Vuole vincere, quindi pretende di essere messo nelle condizioni adatte per raggiungere questo obiettivo.