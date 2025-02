Mazzata Joao Felix, preoccupazione tra i tifosi del Milan

Il futuro del giocatore portoghese è incerto: c’è più di un fattore che potrebbe spingerlo lontano da Milanello.

Joao Felix è uno dei giocatori arrivati al Milan nell’ultima sessione invernale del calciomercato e subito ha fatto parlare di sé. Il suo debutto con gol a San Siro contro la Roma ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi.

Il fantasista portoghese ha trovato continuità di impiego con Sergio Conceicao, che lo ha voluto fortemente nella sua squadra ed è stato accontentato. Da dire che le sue ultime prestazioni non hanno impressionato, ci si aspetta molto di più da un calciatore del suo talento. A Milano ha una grande opportunità di tirare fuori tutto il suo potenziale.

La recente eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord dovrebbe dare una scossa a lui e al resto della squadra. Vedremo se sarà così. Ora che ci sono solo Serie A e Coppa Italia da affrontare, il gruppo deve essere ben focalizzato sugli obiettivi rimasti.

Calciomercato Milan, futuro Joao Felix: la situazione

I prossimi mesi saranno molto importanti anche per definire quale potrà essere il futuro di Joao Felix, arrivato al Milan con la formula del prestito secco oneroso. Se il suo rendimento dovesse convincere, la dirigenza proverà a intavolare una trattativa con il Chelsea per trattenerlo.

La volontà del giocatore sarà molto importante e anche il ruolo del suo agente Jorge Mendes, già fondamentale per il suo arrivo a Milano. I rapporti Milan-Chelsea sono buoni, quindi non si può escludere che le parti possano trovare un accordo. Per i rossoneri l’ideale sarebbe un nuovo prestito, stavolta inserendo un diritto di riscatto che gli permetta di comprare il cartellino nel giugno 2026.

Un altro fattore da considerare è Sergio Conceicao stesso. Nel caso in cui non dovesse rimanere sulla panchina del Milan, allora potrebbero scendere le possibilità di permanenza per Joao Felix. I due hanno un buonissimo rapporto e, con un cambio in panchina, bisognerebbe vedere se l’eventuale nuovo allenatore vorrebbe l’ex di Benfica e Atletico Madrid.

In attesa di tutte queste valutazioni, al fantasista portoghese non rimane altro che fare del suo meglio nei prossimi mesi. Indossare la maglia rossonera è una chance di rilancio importante e può permettergli di fare il salto di qualità atteso da anni. Il suo potenziale tecnico è indiscutibile, però va accompagnato ad altro: sicuramente deve diventare più concreto e incisivo. Conceicao e Ibrahimovic gliel’hanno detto.