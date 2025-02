Milan in ansia: in due preoccupano Conceicao

Sono due i calciatori che preoccupano maggiormente Sergio Conceicao in vista delle prossime partite: ecco di chi si tratta

Sono giorni davvero complicati per il Milan di Sergio Conceicao. La vittoria in Supercoppa Italiana è davvero lontanissima e la sua squadra non riesce più a reagire. Il calciomercato di gennaio ha rafforzato pesantemente l’organico, ma i risultati non sono arrivati. Per Mike Maignan e compagni la crisi è davvero infinita.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, per mano di un modesto Feyenoord, i rossoneri sono stati battuti dal Torino. La sfortuna, i soliti gravi errori individuali e un super Milinkovic-Savic hanno fatto sprofondare ancor di più il Diavolo, sempre più all’inferno.

L’obiettivo del quarto posto è più lontano che mai e la stagione rischia di diventare un disastro totale. Ripartire è la parola d’ordine. Una parola della quale si sta abusando in questi mesi. Il Milan è caduto tantissime volte e poi si è rialzato. Deve accadere lo stesso giovedì contro il Bologna se si vuole ancora coltivare la speranza di qualificarsi alla prossima Champions League.

Milan, ancora out contro il Bologna: il punto della situazione

Le possibilità non sono moltissime. Serve migliore la media pesantemente e poi in Primavera si faranno i conti. Sergio Conceicao dovrà alzare l’asticella affidandosi ai calciatori giusti per questa rincorsa disperata. Giovedì, contro il Bologna, è di fatti un dentro o fuori: ora o mai più. Il Milan non ha più jolly da giocarsi

A Milanello così si è tornati a lavorare per scegliere la formazione migliore. Contro la squadra rossoblu, l’undici iniziale non sarà molto diverso da quello visto contro il Torino. Le attenzioni in queste ore sono puntate su Kyle Walker, fermatosi contro il Feyenoord.

Il suo guaio muscolare lo porterà a saltare il Bologna, ma è molto probabile che non ci sia nemmeno contro la Lazio. Così spazio, ancora una volta, ad Alex Jimenez, che ha ben risposto. Nelle prossime ore ne sapremo di più, ma l’inglese non sta ancora benissimo come il connazionale Ruben Loftus-Cheek, sparito dai radar ormai da settimane. Per l’ex Chelsea serve ancora aspettare. Ben presto, poi, tornerà a lavorare in gruppo Alessandro Florenzi. Per l’italiano il tempo di attesa sta ormai per scadere e fra un mesetto potrebbe tornare a disposizione di Sergio Conceicao dopo il brutto infortunio.