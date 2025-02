Morata allo scoperto: tutta la verità sull’addio al Milan

Le dichiarazioni dell’attaccante che svela il motivo che lo ha spinto a lasciare il Milan durante il calciomercato di gennaio

Doveva essere il bomber, ma anche il leader del nuovo Milan targato Zlatan Ibrahimovic. L’avventura in rossonero di Alvaro Morata, però, è durata solamente pochi mesi, con la fuga verso la Turchia durante il calciomercato di gennaio. Lo spagnolo, arrivato dopo che il Diavolo non è riuscito a mettere le mani su Joshua Zirkzee, lascia pochi ricordi in rossonero.

I tifosi si porteranno con se la sua voglia di sacrificarsi come un mediano, il gol contro il Real Madrid e poco altro. E dire che al Milan avevano creduto davvero tantissimo in Alvaro Morata, con un contratto ricco fino al 30 giugno 2028, nonostante i 32 anni. Questa estate il club rossonero lo aveva preso dall’Atletico Madrid, pagando la clausola rescissoria:

“In quel momento, questo era ciò che il mio corpo e la mia mente chiedevano. Ci sono momenti in cui le decisioni vengono prese al momento giusto, più o meno corrette, ma alla fine credo che se mi guardo indietro mi rendo conto che i tifosi erano riusciti, in una certa misura, a capirmi e dopo l’Europeo la gente in Spagna non mi vedeva più allo stesso modo”, afferma Morata ai microfoni di Marca.

Dall’arrivo al Milan all’addio a gennaio: parla Morata

“Sono andato al Milan per Fonseca, ma dopo pochi mesi un progetto che sembra una cosa diventa un’altra. Alla fine non ero così a mio agio perché ero andato lì per stare con Fonseca”. L’arrivo di Sergio Conceicao ha dunque cambiato le carte in tavola.

Così Morata è volato in Turchia: “Sono circostanze del calcio, alla fine ognuno deve pensare al proprio. È facile dare un’opinione, ma se tutto va bene la prossima stagione giocherò in Champions ed è importante per me. Volevo continuare a competere al massimo livello europeo”.

Alvaro Morata dopo qualche settimana difficile, ha ritrovato il sorriso. Lo ha ritrovato soprattutto grazie ad Alice: “Sono molto felice. Tutto nella vita ha uno scopo: migliorare, appianare le piccole divergenze. Ci amiamo molto e non è successo niente di importante che ci abbia portato a prendere questa decisione. Sono piccole cose che mi hanno aiutato a dare valore, a saper distinguere ciò che voglio da ciò che non voglio e a voler stare con la mia famiglia per tutta la vita”