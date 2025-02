Milan, nome nuovo per il dopo Theo: lo porta Jorge Mendes

Il club rossonero ha messo nel mirino un terzino sinistro che potrebbe rimpiazzare Hernandez nella prossima stagione.

La permanenza di Theo Hernandez al Milan è fortemente in dubbio. Il suo rendimento in questa stagione non ha affatto convinto e il suo rinnovo contrattuale appare lontano.

Esistono concrete possibilità che l’accordo in scadenza a giugno 2026 non venga prolungato, nonostante Zlatan Ibrahimovic abbia dichiarato di essere tranquillo sul tema e che le parti stanno dialogando. Oggi l’ex Real Madrid percepisce uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro netti annui, perché il club rossonero dovrebbe premiarlo con un aumento?

Le prestazioni di questi mesi sono state parecchio deludenti e la sensazione è che a fine stagione maturerà il divorzio. Sarebbe quasi sorprendente se andasse diversamente.

Calciomercato Milan, terzino sinistro dalla Premier League?

Negli ultimi giorni stanno trapelando alcuni nomi per l’eventuale sostituzione di Hernandez. Quello più quotato, ad oggi, sembra essere Maxim De Cuyper del Club Brugge. Per lui c’è già stato un incontro a Casa Milan con un agente, prezzo fissato a circa 25 milioni di euro.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, nella lista rossonera c’è anche Rayan Ait-Nouri, nazionale algerino classe 2001 in possesso anche del passaporto francese (è nato in Francia). Ha giocato nell’Angers fino al 2020, poi si è trasferito in Inghilterra per giocare del Wolverhampton: prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro, opzione esercitata da parte del club inglese.

È un terzino sinistro a cui piace molto fare la fase offensiva, spingere sulla fascia e anche dribblare gli avversari. Possiede anche una buona tecnica. Deve migliorare nella fase difensiva, però il potenziale sembra buono. Rispetto a De Cuyper, è già abituato a un calcio di alto livello come quello della Premier League.

Ait-Nouri ha un contratto che scade a giugno 2026, ma il Wolverhampton possiede un’opzione per prolungarlo di un anno. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il valore del cartellino è di 35 milioni. Non sarebbe semplice trattare con i Wolves, anche perché i prezzi della Premier League sono spesso più alti che in altri campionati.

Un aiuto a una eventuale trattativa può arrivare da Jorge Mendes, agente del calciatore che cura gli interessi anche di Sergio Conceicao e di Joao Felix. I rapporti con il potente procuratore portoghese sono buoni, pertanto non si può escludere che al Milan possa arrivare un altro suo assistito nella prossima sessione del calciomercato.