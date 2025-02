L’affare è saltato, tutto da rifare per il Milan

Le ultime notizie legate al Milan in vista della prossima stagione. Si attendono novità già entro aprile: ecco cosa può succedere

E’ il campo il protagonista in queste ore in casa Milan. Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic hanno lavorato tanto nel mese di gennaio per consegnare a Sergio Conceicao una squadra più forte. Sono così arrivati giocatori importanti per migliorare praticamente ogni reparto.

Kyle Walker, d’altronde, è diventato un insostituibile per il mister fin da subito. Lo stesso è accaduto con Santi Gimenez. Il Milan ha finalmente una vera punta e l’ex Porto non ci rinuncia praticamente mai. Ha giocato praticamente sempre anche Joao Felix. Lo stesso non si può dire per Riccardo Sottil e Bondo, che hanno però dato nuove alternative al mister.

In questi giorni, Furlani e Ibrahimovic stanno pensando a cosa fare in estate. Innanzitutto bisognerà capire chi verrà riscattato dei giocatori in prestito. Discorso che chiaramente coinvolge anche quei calciatori che il Diavolo ha ceduto con questa formula. Il calciomercato così è destinato a cambiare forma al Milan.

Milan, caccia al nuovo ds: si allontana il preferito

Allo stesso tempo in casa rossonera si lavora per trovare un nuovo direttore sportivo. La separazione con Antonio D’Ottavio c’è stata a dicembre. A gennaio, così, è stato Giorgio Furlani ad avere potere di firma. In estate ci sarà un vero ds e in questi giorni sono stati tanti i nomi fatti sui giornali.

La sensazione è che una scelta ancora sia stata presa, ma entro la primavera verrà fuori il profilo giusto. Profilo che non sarà quello di Andrea Berta. L’ex Atletico Madrid è stato contattato dal Diavolo, ma troppo tardi. L’italiano ha ricevuto diverse proposto e appare intenzionato a continuare a lavorare all’estero, verosimilmente in Inghilterra, a Londra. Per i tifosi sarebbe il nome giusto, ma in questo momento è davvero complicato pensare che possa essere lui il prescelto.

Nel calderone dei nomi resistono altri profili, come Francois Modesto (è stato proposto, ma non è certo il preferito), Igli Tare, che accetterebbe di corsa il Diavolo, e Fabio Paratici. Gente che conosce bene il calcio italiano, ma attenzione ad altri profili emersi in queste ultime ore come Nicolas Burdisso e D’Amico. Poche settimane e capiremo da chi il Milan deciderà di ripartire. Con lui chiaramente si programmerà anche il futuro.