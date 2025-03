Milan, la decisione è presa: via libera al riscatto

Il calciatore verrà riscattato. La decisione è stata presa: ormai non ci sono più dubbi. Ecco quale sarà la spesa per l’acquisto a titolo definitivo

La testa è chiaramente alla partita di domani, contro la Lazio, e a quelle successive che ci diranno dove giocherà il Milan la prossima stagione. L’obiettivo Champions League è sempre più lontano, ma il Diavolo contro i biancocelesti è chiamato a vincere per continuare a sperare. Inoltre non qualificarsi completamente in Europa non sarebbe ammissibile: ecco perché non si può mettere la parola fine a questa stagione.

C’è poi una Coppa Italia da giocare e magari da vincere. Porterebbe il Milan a mettere in bacheca un altro trofeo e qualificherebbe la squadra alla prossima EIbra-Furlani-03012025-MilanLiveuropa League, oltre che alla Supercoppa Italiana, che dovrebbe essere ancora a Riyad. Ci sono diversi obiettivi, dunque, da raggiungere.

Poi in primavera inoltrata si faranno i conti e dai bilanci capiremo come il Milan avrà intenzione di muoversi sul mercato. Senza Champions League, chiaramente, gli investimenti potrebbero essere minori. Ma il Diavolo spera di incassare un importante bottino dai calciatori in prestito.

Milan, un altro riscatto dopo De Ketelaere

Nei giorni scorsi il riscatto di Charles De Ketelaere da parte dell’Atalanta è di fatto diventato ufficiale, con la conquista del primo punto a febbraio. Il Diavolo così incasserà quella cifra superiore ai 20 milioni di euro, concordata in estate. Ma il belga non sarà l’unico a lasciare definitivamente il club rossonero.

Il prossimo ad essere ufficializzato sarà quasi certamente Pierre Kalulu. Il francese è stato, prima dell’infortunio (è finalmente tornato in gruppo), una pedina fondamentale dello scacchiere di Thiago Motta. La Juventus, come riporta La Gazzetta dello Sport, è pronta a riscattare il calciatore versando i soldi concordati in estate: dopo i 3,3 milioni di euro investiti per il prestito, la Juve pagherà 14 milioni previsti per il riscatto e gli eventuali 3 milioni di bonus.

Poi le attenzioni del Milan saranno poste su Tommaso Pobega e Yacine Adli, per i quali Bologna e Fiorentina dovrebbero versare una decina di milioni per i loro acquisti. Le possibilità che ciò avvenga sono alte. Quasi scontato, inoltre, l’acquisto da parte del Galatasaray di Alvaro Morata. Quasi impossibile, invece, il riscatto da parte del Napoli per Okafor. Futuro tutto da scrivere, infine, per Saelemaekers, per il quale il Diavolo vuole almeno 20 milioni di euro.