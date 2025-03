Nuovo ribaltone con la Lazio: Conceicao rivoluziona la formazione

Le ultimissime sulla formazione che scenderà in campo contro la Lazio. Il Milan è pronto a sfidare i biancocelesti con questo undici iniziale

Poche ore e il Milan di Sergio Conceicao tornerà nuovamente in campo. Lo farà a San Siro contro la Lazio per la ventisettesima giornata di Serie A. Un match assolutamente da vincere per rialzare la testa dopo due ko davvero pesanti, contro il Torino e il Bologna.

Il Diavolo si è forse allontanato in maniera definitiva dal quarto posto, ma l’Europa è comunque un obiettivo da raggiungere. In queste dodici partite che rimangono, poi, in molti si giocheranno il posto. Il Milan non ha, d’altronde, deciso su chi puntare per la prossima stagione e molte cose potrebbero cambiare.

Stasera contro la Lazio, però, Sergio Conceicao è pronto a schierare la sua formazione migliore. Tra i pali così rivedremo ancora una volta Mike Maignan. La linea di difesa non sarà diversa da quella ammirata contro il Torino e il Bologna: Walker va ancora verso il forfait, così Alex Jimenex occuperà la posizione di terzino destro, con Theo Hernandez sulla sinistra. Al centro, invece, Pavlovic e Thiaw sono i favoriti su Matteo Gabbia e Fikayo Tomori.

Milan, Reijnders la certezza in mediana: ecco la squadra contro la Lazio

Dalla cintola in su ci sono chiaramente diverse certezze, come può essere, Tijjani Reijnders, destinato a giocare ancora in mediana al fianco di Yunus Musah. Ci sarà spazio dal primo minuto, certamente, inoltre, anche per Rafa Leao e Santiago Gimenez, che sono le certezze di questo Milan, in questo momento.

Se Christian Pulisic, riceverà il via libera dai medici, sarà schierato in posizione di trequartista, con Yunus Musah esterno e Youssouf Fofana in campo. L’alternativa all’americano è ovviamente Joao Felix. Il portoghese è chiamato a darsi una svegliata dopo le ultime prestazioni negative. Ad oggi una sua conferma è praticamente impossibile, ma c’è il tempo per far cambiare idea alla proprietà . D’altronde Sergio Conceicao ha dimostrato di credere tanto in lui e le occasioni non mancheranno di certo. Stasera, inoltre, potrebbe arrivare la prima presenza con la maglia rossonera di Bondo. I tempi per il suo esordio sono ormai maturi. Ci sarà da capire, inoltre, se Francesco Camarda andrà in panchina o se sarà a disposizione del Milan Futuro di Massimo Oddo.