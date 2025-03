Clamoroso Maignan, squalifica e multa dopo Milan-Lazio: l’annuncio ufficiale

Il portiere francese salta Lecce-Milan, è stato punito dal Giudice Sportivo: ecco il motivo.

È davvero un brutto momento per la squadra di Sergio Conceicao, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato e contestata dalla tifoseria. Il recente KO a San Siro contro la Lazio ha praticamente fatto dire addio alle speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan è nono nella classifica della Serie A e, per come stanno andando le cose, è difficile immaginare che possa ottenere anche l’accesso in Europa League o alla Conference League. Se non cambierà marcia nelle prossime partire, rimarrà fuori da tutte le competizioni europee nella prossima stagione. Un fallimento enorme.

Mike Maignan punito dal Giudice Sportivo: salta Lecce-Milan

Nella prossima giornata di campionato il Milan affronterà il Lecce in trasferta. Ritroverà Marco Giampaolo, allenatore che ha occupato la panchina rossonera nei primi mesi della stagione 2019/2020 e che poi è stato esonerato per fare spazio a Stefano Pioli. Dovrà giocare senza Mike Maignan, squalificato dal Giudice Sportivo.

Stando a quanto si legge nel comunicato ufficiale, il portiere francese è stato fermato per un turno e dovrà pagare una ammenda di 15.000 euro “per avere, al termine della gara, nel

tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa“.

Un fatto che sorprende, dato che nell’immediato post-partita di Milan-Lazio non era emerso nessun comportamento anomalo da parte di Maignan. Evidentemente, qualcosa è successo e ha portato alla squalifica. Ovviamente, oltre a Mike, mancherà per squalifica pure Strahinja Pavlovic: contro la Lazio è stato espulso (cartellino rosso diretto) dall’arbitro Manganiello per un fallo su Isaksen. Una giornata anche per lui. Nel comunicato si legge “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete“.

Quindi, Pavlovic è stato espulso per DOGSO (“Deny an obvious goal scoring opportunity”, ovvero negare l’evidente opportunità di segnare un gol) e non perché il suo intervento fosse particolarmente duro. Ma va detto che non sembrano esserci tutte le condizioni per un’espulsione per DOGSO, dato che c’era Matteo Gabbia in zona (più Theo Hernandez in arrivo) e si era distanti dalla porta di Maignan. In realtà, avrebbe dovuto esserci l’intervento del VAR per “chiaro ed evidente errore” dell’arbitro Manganiello.

Per esserci DOGSO bisogna valutare queste quattro condizioni: