Corsa a due per la panchina: ecco chi vuole Paratici e chi Tare

Le ultime sulla panchina del Milan. La scelta è stata presa: il punto della situazione in casa rossonera

L’avventura di Sergio Conceicao appare destinata a chiudersi al termine della stagione. L’obiettivo del quarto posto è ormai un miraggio lontano e la vittoria della Supercoppa Italiana non potrà di certo salvare la sua panchina. In queste ore si è tornati a parlare anche di una separazione anticipata.

Un’idea che non abbraccia il tecnico portoghese che non ci pensa minimamente ad abbandonare la barca che sta affondando: “In questo momento mi tocca di più vedere la faccia delusa dei calciatori. Io sono con loro, voglio difendere i miei giocatori. Lavorerò di più se serve, perché vogliamo dimostrare il nostro orgoglio. Vogliamo rialzarci da questo momento negativo fatto di episodi negativi. Futuro? Non ho tempo per pensare al dopo. Vivo con tanta intensità ogni cosa e ciò che conta è il Milan, non Sergio Conceicao. Mi fa male per i tifosi, io sono abituato a vincere e a raggiungere gli obiettivi. Non mi sento per nulla bene in questo momento, ma non posso far altro che lavorare ancora di più. I giocatori stanno con lei? E’ chiaro, se non fosse così lo direi. Per la reazione che hanno avuto e per la delusione che avevano a fine gara, non ho dubbi”.

Parole rilasciate in conferenza stampa, domenica sera, che non lasciano alcun dubbio. Da parte sua il Milan ha confermato Conceicao in panchina. Un nuovo cambio avrebbe, d’altronde, poco senso. Se la situazione dovesse però precipitare, il Diavolo potrebbe decidere di affidarsi ad un traghettatore.

Milan, ecco il nuovo allenatore: lo porta il ds

Pensare al futuro in casa Milan dunque appare un dovere. Questi, come tutti sappiamo, sono i giorni della nomina del nuovo direttore sportivo. Ormai appare una corsa a due: Andrea Berta, d’altronde, è sempre più vicino all’Arsenal e a ‘giocarsi’ il Milan sono Fabio Paratici e Igli Tare.

L’ex Juventus e l’ex Lazio, inevitabilmente, avranno voce in capitolo sulla scelta della nuova guida. Per la corsa alla panchina del Diavolo, in caso di separazione da Sergio Conceicao, la corsa appare, anche in questo caso, a due: da una parte Maurizio Sarri e dall’altra Massimiliano Allegri ed è evidente che la nomina del nuovo ds farà certamente la differenza.