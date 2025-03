Gol e prezzo alle stelle, la Premier beffa il Milan

Le ultime sul calciatore finito sul taccuino del Diavolo in vista della prossima stagione. Il suo prezzo però sale ed è ormai alle stelle

Mancano solamente undici partite alla fine di questa stagione davvero surreale per il Milan, dove di fatto tutto è andato storto. Ogni obiettivo è stato fallito e a parte la gioia della Supercoppa Italiana e qualche vittoria sporadica come il derby o contro il Real Madrid, i tifosi hanno dovuto fare i conti con tante delusioni.

L’ultimo obiettivo rimasto, per provare a far ritrovare il sorriso, almeno in parte, ad un popolo totalmente demoralizzato, è chiaramente la Coppa Italia. Ci sono due derby da giocare e possibilmente da vincere per poi provare a conquistare un altro trofeo, da mettere in bacheca.

Nel frattempo dalle parte di via Aldo Rossi, a Casa Milan, si sta iniziando a programmare il futuro: dalla scelta del nuovo direttore sportivo a quella dell’allenatore. Poi inevitabilmente ci saranno dei calciatori che faranno le valigie. La lista appare davvero lunga: ci sono elementi come Alessandro Florenzi, Joao Felix, Tammy Abraham, Luka Jovic che vedranno scadere i propri contratti. Vanno verso l’addio anche Loftus-Cheek, Chukwueze e Riccardo Sottile.

Milan, si complica il dopo Theo Hernandez

Poi c’è ovviamente da fare i conti con la situazione legata a Theo Hernandez. Il terzino francese è ormai ai saluti e inevitabilmente va cercato il sostituto. Paradossalmente il calciatore chiamato a sostituire il calciatore rischia di costare molto di più rispetto all’ex Real Madrid.

Il prezzo di Theo Hernandez, infatti, è crollato e potrebbe fare le valigie per una cifra non superiore ai 30 milioni di euro. Per il suo sostituto potrebbero servire più soldi. In cima alla lista sembra esserci il nome di Maxim De Cuyper, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Club Brugge. Ieri è arrivato un gol in Champions League. Un gol che ha fatto alzare ancor di più il suo prezzo. Il giocatore è da tempo seguito dai club inglesi, che hanno una forza economica sicuramente più importante di quella del Milan.

I rossoneri così rischiano seriamente di veder sfumare l’acquisto del giovane belga, per il quale il Club Brugge potrebbe chiedere più di 35 milioni di euro. In Premier League, d’altronde, non mancano le squadre pronte ad investire certe cifre. Attenzione così soprattutto all’Arsenal