Torna titolare a Lecce, era finito nel dimenticatoio

Conceicao potrebbe rispolverare dal primo minuto un calciatore che ultimamente ha occupato dalla panchina: ecco la situazione in vista della prossima partita.

Il Milan ha accumulato tre sconfitte nelle ultime tre giornate di campionato e deve cercare di reagire. La qualificazione alla prossima Champions League sembra praticamente sfumata, però bisogna cercare di fare meglio possibile fino a fine stagione. Ci sono anche le partite di semifinale di Coppa Italia da giocare, con la possibilità di vincere il trofeo e di qualificarsi così all’Europa League.

Nella prossima giornata la squadra di Sergio Conceicao affronta il Lecce e dovrà assolutamente tornare alla vittoria. È scivolata al nono posto della classifica e se vuole sperare in un piazzamento europeo deve conquistare i 3 punti allo stadio Via del Mare. Di fronte ci sarà un’avversaria battibile, non ci saranno scuse per non vincere. Ovviamente, i ragazzi di Marco Giampaolo andranno affrontati con la giusta mentalità, altrimenti si andrà incontro a un nuovo passo falso.

Verso Lecce-Milan: “sorpresa” nella formazione di Conceicao?

Nella trasferta di sabato in Puglia il Milan dovrà rinunciare a due giocatori per squalifica: Mike Maignan e Strahinja Pavlovic. Il portiere francese è stato fermato per un turno e anche multato per aver rivolto un’espressione irriguardosa all’arbitro Manganiello al termine di Milan-Lazio. Al suo posto, ci sarà Marco Sportiello a difendere la porta rossonera.

Il difensore serbo, invece, è stato espulso nel match di San Siro per un fallo da ultimo uomo. Un errore clamoroso, dato che per ricadere nella casistica del DOGSO non c’erano tutte le condizioni necessarie. Il VAR doveva intervenire per correggere la decisione errata del direttore di gara. Il club rossonero ha tutte le ragioni per essere infuriato, non è la prima volta che viene danneggiato da un arbitro in questa stagione.

Con Pavlovic assente, Conceicao dovrà decidere come comporre la coppia centrale difensiva. La sensazione è che Matteo Gabbia verrà confermato titolare, mentre per l’altra maglia c’è il ballottaggio tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Guardando l’ultimo periodo, verrebbe naturale pensare a un impiego del tedesco dal primo minuto, visto che spesso è stato una prima scelta per l’allenatore.

Ma non bisogna scartare l’opzione Tomori, anche se l’ex Chelsea è finito in fondo alle gerarchie ultimamente. La sua voglia di giocare e di aiutare il Milan è tanta, vedremo se il mister vorrà ridargli una chance.