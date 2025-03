Conceicao cambia: prima volta col Milan

Domani sarà vigilia di Serie A per il Milan, che sabato sera sfiderà il Lecce in Puglia. Sergio Conceicao è pronto a cambiare

Finalmente Sergio Conceicao ha potuto lavorare con la propria squadra per un’intera settimana e sabato tornerà in campo per provare a rialzare la testa. L’obiettivo del quarto posto è ormai svanito del tutto, con la Juventus che ha preso il largo, ma anche la qualificazione all’Europa si sta facendo sempre più complicata.

La stagione del Milan è davvero disastrosa, ma c’è ancora un obiettivo da raggiungere, vincere la Coppa Italia. Un obiettivo non certo facile visto che per arrivare in finale servirà avere la meglio dell’Inter, in un doppio derby che mette i brividi ai tifosi rossoneri.

Gettarsi alle spalle la crisi, iniziando a far risultati positivi, è dunque fondamentale, per arrivare alle due stracittadine più freschi mentalmente. Si inizia da Lecce, lontano da San Siro. In casa Milan al momento non ci sono particolari criticità legati agli infortuni.

Milan, sabato si cambia: Conceicao non ha alternative

Ci sarà chiaramente da sostituire gli squalificati Mike Maignan e Pavlovic: così per la prima volta tra i pali in campionato ci sarà Marco Sportiello. Al centro della difesa i candidati a giocare dall’inizio sono Matteo Gabbia e Malick Thiaw, ma non è da escludere un rilancio di Fikayo Tomori.

C’è inoltre chi sussurra di una bocciatura per Theo Hernandez, che farebbe spazio ad Alex Jimenez, con Kyle Walker sulla destra. Una bocciatura quella del francese che farebbe il pari, ovviamente con quella di Rafa Leao. Stranamente ancora insieme, sempre loro due. Domani capiremo se sarà davvero così o se le solite voci verranno spazzate via dal vento di Lecce, dove di solito soffia forte.

Non sono escluse, poi, novità a centrocampo. Tijjani Reijnders, desideroso di festeggiare il rinnovo, non si discute di certo. Dopo la bocciatura di Yunus Musah appare complicato pensare di rivederlo, ma Sergio Conceicao sul calciatore punta molto.

La novità in mediana, però, potrebbe essere rappresentata da Warren Bondo. Il centrocampista francese classe 2003, strappato al Monza nelle ultimissime ore di calciomercato al Monza, fin qui non ha mai giocato. Zero minuti anche inspiegabilmente: il giocatore, d’altronde, è a disposizione di Conceicao dal 15 febbraio, quando andò in panchina contro il Verona. La prima gara contro l’Empoli, invece, era stata saltata per dei problemi muscolari (era in fase di recupero). Bondo, dunque, è circa un mese che si allena regolarmente con la squadra e sabato può davvero essere la volta buona per vederlo in campo, magari già dall’inizio.