@ML – Milan – Finalmente Florenzi, le ultime su Loftus-Cheek

Le ultime novità da Milanello. La squadra di Sergio Conceicao è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Carnago: news su Florenzi

“Alessandro Florenzi è stato oggi operato in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni presso l’Ospedale Galeazzi S. Ambrogio di Milano, è perfettamente riuscito. Dopo qualche giorno di convalescenza Alessandro inizierà da subito la riabilitazione”.

Era questo il comunicato ufficiale sul terzino italiano, del 2 agosto 2024, dopo il grave infortunio patito durante la tournée americana qualche giorno prima. Da quel momento è iniziato un lungo percorso per tornare a giocare: dopo poco più di sette mesi, quel percorso si è di fatto concluso.

La notizia tanto attesa è, infatti, finalmente arrivata: Alessandro Florenzi ha lavorato ufficialmente con il resto gruppo ed è dunque a disposizione di Sergio Conceicao per la prima volta. Ora bisognerà capire quando il portoghese deciderà di convocarlo: difficilmente avverrà già per la sfida di sabato, ma non si può escludere al 100%.

Milan, Florenzi e Loftus-Cheek si giocano il futuro

Florenzi, però, può finalmente sorridere e tornare a guardare al futuro con ottimismo. L’idea del calciatore è quella di firmare il suo ultimo contratto importante della sua carriera. In ballo ci sono tante ipotesi, come quella di andare a giocare in Arabia Saudita, magari da Stefano Pioli.

Non si può, però, escludere una sua permanenza al Milan. Il Diavolo è alla ricerca di nuovi leader, meglio se italiani, e una figura carismatica e di esperienza come Florenzi può certamente tornare utile. A cifre diverse dalle attuali. Da qui al termine della stagione si valuterà dunque questa ipotesi.

Saranno mesi intensi, poi, anche per Ruben Loftus-Cheek. Anche l’Inglese si gioca il Milan e la sua rincorsa inizierà la prossima settimana. Come appreso da MilanLive.it, infatti, bisognerà aspettare ancora qualche giorno per vederlo allenare con il resto della squadra sui campetti di Milanello. Oggi ha svolto ancora lavoro personalizzato. Il 29enne londinese non gioca una partita in Serie A dal 6 dicembre. Dopo oltre tre mesi tornerà così tra i convocati: nel mirino c’è la sfida contro il Como, in programma sabato, 15 marzo alle ore 18.00 a San Siro. Anche per lui il calvario appare finalmente finito, per una rosa senza infortuni, a parte Emerson Royal.