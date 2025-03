Conceicao nella bufera: l’addio al Milan è certo

Quanto sta succedendo in casa Milan è davvero incredibile: l’addio di Sergio Conceicao ai rossoneri è ovviamente scontato. Il punto della situazione

E adesso cosa succede? Quanto accaduto in queste ultime ore è davvero senza precedenti. Il Milan è sempre più nel caos e al campo è praticamente impossibile pensare. E dire che domani c’è un match da giocare e magari vincere, contro il Lecce, ma la testa di tutti è ovviamente altrove.

Nella giornata di ieri si è parlato di una squadra rivoluzionata dalla testa ai piedi, con tutti i titolari fatti fuori. Poi è arrivata la presa di posizione di Sergio Conceicao sulla carta stampata, attraverso i propri portavoce, con cui rompeva di fatto con il Milan. Presa di posizione ufficialmente smentita dallo stesso tecnico portoghese. Ma la frittata è stata ormai fatta e inevitabilmente qualcosa dovrà accadere.

Si è iniziato così a leggere di un possibile esonero qualora non dovesse arrivare un successo contro il Lecce. Ma la sfida contro i salentini non può certo rappresentare uno spartiacque. La rottura tra Conceicao, la società e la squadra appare evidente.

Se la formazione, annunciata ieri da diversi media, verrà confermata, il portoghese manderà un chiaro messaggio a tutti su quali sono i calciatori che minimamente lo seguono. Il Milan è una polveriera, il clima e tesissimo. E’ evidente, che l’avventura di Sergio Conceicao è ormai giunta al capolinea.

Un nuovo tecnico per il Milan: addio Conceicao

A fine stagione sarà ovviamente addio, ma come detto, la separazione potrebbe esserci già prima. Non è da escludere che ci siano sviluppi nelle prossime ore perché quanto successo è davvero clamoroso. In caso di esonero, il Milan inevitabilmente dovrebbe affidarsi ad una nuova guida.

L’idea più logica sarebbe quella di affidarsi ad un traghettatore che conduca il Diavolo per le prossime partite e il profilo che inevitabilmente balzerebbe in pole sarebbe quello di Mauro Tassotti. Non sono, però, escluse sorprese: convincere, ad esempio, l’allenatore della prossima stagione ad accettar fin da subito la panchina sarebbe l’ideale per capire insieme su quali giocatori poter puntare. Ma è difficile che un tecnico top accetti queste condizioni anche con un contratto lungo. Oggi la dirigenza rossonera è chiamata a guardare ad un allenatore importante come può essere Massimiliano Allegri o Maurizio Sarri, che anche in questo momento sono liberi. Ma attenzione ad altri italiani come Vincenzo Italiano., Roberto De Zerbi e Antonio Conte, oltre alla suggestione Cesc Fabregas.