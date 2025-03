Tanto rumore per nulla, svolta Theo Hernandez

La notizia è arrivata proprio in questi istante. E’ cambiato davvero tutto: ecco cosa sta succedendo alla vigilia della sfida contro il Lecce

Theo Hernandez è sempre al centro delle attenzioni. La stagione del francese è davvero negativa e in questi giorni si è tornati a parlare di una sua possibile cessione in estate. Senza il rinnovo non sembrano, d’altronde, esserci alternative. In molti, però, dimenticano, che in realtà, un’altra strada percorribile esiste ed è quella che il calciatore vada in scadenza di contratto.

Oggi la volontà di Theo Hernandez non è cambiata ed è quella di proseguire a vestire la maglia del Milan. Una volontà che al momento si scontra con il parere del club rossonero, che non appare intenzionato a prolungare il contratto del terzino alle cifre di cui si scrive. Difficile che venga trovato un accordo, infatti, a oltre sei milioni di euro netti a stagione.

Come detto, è molto facile pensare, che Theo Hernandez alla fine possa andare via al termine della stagione, ma a gennaio il calciatore ha rifiutato un’offerta davvero importante formulata dal Como. Il francese non è disposto ad accettare un ridimensionamento e già in passato ha detto no a proposto più allettanti, sportivamente parlando, arrivate soprattutto dalla Premier League

Milan, riecco Theo Hernandez: scelta presa

Le prossime partite ci diranno sicuramente molto del futuro di Theo Hernandez. Chissà che una rinascita non riporti il sereno e un rinnovo, ad oggi davvero insperato. Nel frattempo c’è una partita da giocare: domani si scende in campo per Lecce-Milan, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Un match che fino a ieri non avrebbe dovuto vedere Theo Hernandez sul terreno di gioco tra i titolari.

Il francese avrebbe dovuto cominciare dalla panchina, per far spazio al giovane Bartesaghi. L’idea di Sergio Conceicao era/è, infatti, quella di far giocare Jimenez alto sulla trequarti, con Kyle Walker a destra come terzino. Oggi, però, a Milanello Theo Hernandez è tornato ad essere provato tra i titolari. Una inversione a u da parte del mister, pronto a puntare sul terzino della Nazionale di Didier Deschamps come, di fatto, ha sempre fatto da quando è arrivato. La speranza di tutti i tifosi del Milan che amano Theo Hernandez adesso è che arrivino le risposte tanto attese da parte del calciatore. Non ci resta che attendere.