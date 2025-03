Tare vuole tenerli a tutti i costi: bloccate due cessioni

Igli Tare è il possibile Direttore Sportivo del Milan: ecco due mosse da parte del dirigente albanese, ex Lazio. La scelta è presa

Sono i giorni della scelta del nuovo Direttore Sportivo da parte del Milan. Come è noto, Igli Tare è diventato il favorito numero uno a sostituire Antonio D’Ottavio, che ha lasciato i rossoneri a dicembre. A gennaio così è stato Giorgio Furlani ad avere potere di firma per il calciomercato che ha portato in rosa Santi Gimenez, Kyle Walker, Joao Felix, Sottil e Bondo.

L’albanese è il prescelto di Zlatan Ibrahimovic: i due hanno avuto diversi contatti la settimana scorsa, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. All’interno di Casa Milan, non è certo un segreto, ci sono più anime e trovare una quadra non è sempre facile. Così resiste la candidatura forte di Fabio Paratici, ma sullo sfondo restano anche i profili di Burdisso, D’Amico e Modesto. C’è, inoltre, chi sostiene che per Andrea Berta non sia ancora stata scritta l’ultima parole. L’ex Atletico Madrid, però, è ormai ad un passo dall’Arsenal.

Il Milan riparte da Tare: due scelte del nuovo ds

A brevissimo, dunque, capiremo da chi il Milan avrà intenzione di ripartire. Una volta presa questa decisione si potrà finalmente programmare il futuro a partire dalla scelta dell’allenatore che dovrà guidare il Diavolo nella stagione 2025/2026. Poi si passerà ai calciatori: quelli da vendere, da trattenere e da acquistare.

Con Igli Tare al comando, ad esempio, potrebbe cambiare del tutto il futuro di Pavlovic. Il centrale serbo a gennaio è stato messo sul mercato e fino a poche ore prima del calcio d’inizio di Milan-Inter avrebbe potuto fare le valigie. Il no al Fenerbahce da parte dell’ex Salisburgo ha così rovinato i piani della dirigenza rossonera, che voleva vendere il suo giocatore. Visto quanto accaduto, dunque, è facile aspettarsi un trattamento simile in estate, ma con Igli Tare le cose potrebbero cambiare.

Non è un segreto, infatti, che in passato era stata proprio la Lazio del ds albanese a provare a prendere Pavlovic, portandolo nella Capitale. Un’altra decisione forte che potrebbe prendere l’ex dirigente capitolino è quella legata al portiere, Mike Maignan, che potrebbe, infatti, essere finalmente blindato. Serve tranquillità attorno al francese e le innumerevoli voci sul suo futuro non lo aiutano di certo.