Allegri-Milan, arriva la prima richiesta sul mercato: lo riporta in Italia

Il nome di Massimiliano Allegri guadagna terreno. Può davvero essere lui il nuovo allenatore del Milan della prossima stagione

Il Milan di Sergio Conceicao ha rialzato la testa, battendo in rimonta il Lecce. Dopo essere andato sotto per 2 a 0, i rossoneri l’hanno ribaltata grazie alle giocate soprattutto di Rafa Leao e Christian Pulisic. Una vittoria quella contro i salentini che chiaramente fa tornare il sorriso dalle parti di Carnago, ma il tecnico portoghese sa benissimo che la sua avventura al Diavolo è sempre più al capolinea.

In questi giorni capiremo come Giorgio Furlani deciderà di muoversi per rafforzare il Milan. La sua prima scelta dovrà chiaramente essere quella del Direttore Sportivo: la scelta dovrebbe ricadere su Igli Tare o Fabio Paratici, ma non possono essere escluse sorprese in arrivo dall’estero. Poi, ovviamente, toccherà alla guida tecnica.

Secondo gli ultimi rumors, Massimiliano Allegri è balzato in pole per la panchina del Milan. E’ il preferito di Giorgio Furlani e il tecnico livornese non vedrebbe l’ora di ripartire dal club rossonero. Il Diavolo appare la priorità dell’ex Juventus, che nel frattempo ha rifiutato diverse proposto provenienti dall’estero.

Milan, ecco il rinforzo richiesto da Allegri

Massimiliano Allegri avrebbe accettato il Milan già la scorsa estate, ma la dirigenza rossonera decise di prendere altre strade. Strade che portarono il Diavolo all’estero: si puntò su Lopetegui, prima di scegliere Paulo Fonseca che a fine dicembre è stato, poi, esonerato. La panchina come è noto è stata affidata così all’ex Porto, Sergio Conceicao.

La sua avventura, però, come è ormai chiaro a tutti, anche allo stesso tecnico portoghese, sta per giungere al capolinea. Il Milan vuole ripartire da una nuova guida. Una guida che conosca la Serie A. Ecco così, che Massimiliano Allegri prende piede.

Serve un contratto di almeno due anni. Per quanto riguarda la rosa, invece, l’ex Juventus non ha grandi pretese. Già un anno fa riteneva il Milan all’altezza e completo, tanto di accontentarsi dell’arrivo di Alvaro Morata e Adrien Rabiot. Proprio il francese, pallino di Allegri, potrebbe tornare di moda. Convincere il Marsiglia non è certo facile, ma chissà che il giocatore non decida di spingere per un trasferimento a Milano, per riabbracciare il suo ex allenatore. Il Diavolo avrebbe comunque la possibilità di giocarsi la carta Ismael Bennacer.