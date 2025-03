Riecco Loftus-Cheek, due mesi di fuoco: ecco il suo futuro

Le ultimissime sul centrocampista britannico, che finalmente tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Ora si gioca il Milan

Dopo la vittoria contro il Lecce, Sergio Conceicao ha concesso due giorni di libertà alla squadra. Senza l’impegno delle coppe, d’altronde, il Milan tornerà a giocare solamente nel weekend, il prossimo sabato. A San Siro arriverà il Como, alle ore 18.00, per un match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A.

Rafa Leao e compagni, così, saranno nuovamente al centro sportivo per iniziare a preparare il derby lombardo. Capiremo su chi Sergio Conceicao avrà intenzione di puntare, ma contro il Lecce sono arrivate diverse indicazioni: una su tutte è chiaramente relative a Rafa Leao. Lasciarlo fuori si è rivelata una scelta del tutto sbagliata.

Difficile che il portoghese riparte dalla panchina, sarebbe davvero inspiegabile. Poi è molto probabile che qualcosa in difesa cambi: Matteo Gabbia e Malick Thiaw non hanno convinto e Pavlovic potrebbe prendersi il posto con Mike Maignan tra i pali dopo aver scontato la squalifica. A centrocampo sarebbe da rivedere Bondo, che non ha deluso, magari insieme a Youssouf Fofana.

Milan, torna Loftus-Cheek: l’inglese è al bivio

Ma la partita contro il Como dovrebbe segnare il ritorno tra i convocati di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese in settimana – come scritto nei giorni scorsi – è atteso in gruppo. L’ex Chelsea potrebbe allenarsi con la squadra già domani raggiungendo così Alessandro Florenzi, che ha già strappato la prima convocazione stagionale per la sfida in Salento. Se tutto dovesse essere confermato, Conceicao avrà a disposizione tutta la rosa, fatta eccezione di Emerson Royal, che non tornerà prima di aprile.

Per Ruben Loftus Cheek inizierà così la lunga rincorsa per provare a tenersi il Milan. Non sarà per nulla facile, ma Conceicao ha dimostrato di cambiare a centrocampo. Contro il Lecce, come detto, c’è stata un’occasione per Bondo, più avanti potrebbe toccare all’inglese, che non potrà sbagliare.

Nei prossimi due mesi e mezzo, l’ex Chelsea dovrà dare garanzie, anche dal punto di vista fisico, per non portare il Milan a venderlo. Oggi l’idea è soprattutto questa, con la Premier League che può diventare il campionato dove approdare nuovamente. D’altronde le squadre interessate al calciatore non mancano, ma non possiamo dimenticare la possibilità Arabia Saudita. Il futuro di Loftus-Cheek è tutto da scrivere.