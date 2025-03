Blitz e Inter beffata: il Milan piazza il colpo con lo scambio

Il calciatore può vestire il rossonero. Addio definitivo all’Inter: il punto della situazione sul calciatore che piace al Diavolo

Linfa nuova e azzurra. In casa Milan si pensa al futuro che sarà un po’ più italiano rispetto al passato. La dirigenza si sta muovendo in vista della prossima stagione. I primi passi sono chiaramente legati al Direttore sportivo e all’allenatore. Entrambi salvo cambi di programma parleranno e conosceranno bene la Serie A.

Non è un caso se in pole è balzato Fabio Paratici, ma la selezione è iniziata solo adesso, con Giorgio Furlani a lavoro per scegliere l’uomo giusto. Resta così in corsa ovviamente anche Igli Tare, che alla Lazio ha maturato una lunghissima esperienza. Il fatto di essere senza contratto attualmente li avvantaggia non poco rispetto alla concorrenza. D’Amico e Sartori sono certamente dietro, così come gli stranieri.

E l’allenatore? Servirà aspettare un po’ di più, ma il desiderio è quello di puntare su una guida navigata che conosca i segreti del massimo campionato italiano. Ecco perché Massimiliano Allegri, che piace particolarmente a Giorgio Furlani, è in prima fila. Il livornese accetterebbe ben volentieri il Diavolo, ma una scelta definitiva non è ancora arrivata. Resta così percorribili le strade che portano ad altri profili italiani, come Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e chissà anche Antonio Conte, qualora dovesse decidere di separarsi dal Napoli. Difficile invece che possa essere Gian Piero Gasperini, sempre più diretto a trasferirsi a Torino. Piace tantissimo, poi anche Cesc Fabregas, che però è particolarmente legato al Como.

Calciomercato Milan, occhi puntati in casa Bologna

Ma anche il calciomercato sarà più italiano del solito. Bisogna fare i conti con le liste e in rosa il Milan ha sempre meno azzurri. Ecco così che il nome di Ricci continua ad essere il primo sul taccuino del Diavolo Serve però mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni per convincere il Torino a cederlo.

Più facile arrivare a Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 in forza al Bologna. L’ex Inter può lasciare l’Emilia-Romagna e tornare all’Inter per 12 milioni di euro, la cifra fissata per la ricompra. Al momento, però, i nerazzurri non sembrano pensare al giovane azzurro, che potrebbe così trasferirsi sull’altra sponda del Naviglio per una cifra simile o scambiandolo con Tommaso Pobega, che sta convincendo Italiano e il Bologna. Fabbian numericamente e un po’ anche per caratteristiche potrebbe sostituire Loftus-Cheek