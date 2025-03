Milan, arrivano conferme: “Ritorno in rossonero, mai più alla Juventus”

Le parole di chi lo conosce bene. Le dichiarazioni sul suo futuro non sembrano davvero lasciare dubbi: la palla, dunque, ora passa al Diavolo

Milan e Juventus sono tornati a fare affari nelle ultime sessioni di calciomercato. In estate dopo una lunga trattativa Pierre Kalulu ha accettato di lasciare la maglia rossonera per vestire quella bianconera. Il francese ha lasciato il Diavolo per poco più di tre milioni di euro e adesso può essere riscattato per quattordici milioni più tre di bonus. Cifra che la Juventus appare intenzionata a spendere per tenersi il calciatore.

A gennaio, poi, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta ci hanno riprovato con Fikayo Tomori. L’obiettivo era quello di ricomporre la coppia centrale, con cui il Milan ha conquistato lo Scudetto con Stefano Pioli in panchina. Il Diavolo ha pure dato il via libera alla cessione dell’inglese, per una cifra sui 25/30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, ma è stato lo stesso giocatore a bloccare tutto, preferendo rimanere al Milan.

Milan e Juve, il punto sulle panchine

Negli ultimi giorni, però, il club rossonero e quello bianconero sono stati accostati più che per i giocatori per il possibile nuovo allenatore. La posizione di Thiago Motta è fortemente in bilico e per la successione, molti dei nomi fatti sono stati chiaramente accostati anche alla panchina del Diavolo.

Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, ad esempio sono profili che potrebbero far comodo sia alla Juventus che al Milan. Al momento però i due tecnici sono sotto contratto con Napoli e Atalanta, che stanno lottando per lo Scudetto.

Nelle ultime ore, però, per la Juventus è stato fatto nuovamente il nome di Massimiliano Allegri. Un’idea che fatica a trovare conferma. Anche Giovanni Galeone, che conosce benissimo il mister livornese, ha smentito tale ipotesi ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Dove andrà Massimiliano Allegri? Non credo che tornerà mai alla Juventus. Presumo più un possibile ritorno al Milan. Ma posso escludere la squadra bianconera”.

Galeone ha così confermato la possibilità di vedere Allegri sulla panchina del Milan. Una possibilità di cui si sta parlando e scrivendo davvero tanto. Il livornese piace parecchio a Giorgio Furlani e presto potranno esserci novità in merito. I tifosi aspettano impazienti. La voglia di ripartire e tornare a vincere è infinita