Milan, attesa per il vero Maignan: la scelta sul futuro

Il punto sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese è reduce da un periodo non certo esaltante: cosa sta succedendo con il rinnovo

Anche per Mike Maignan non è certo un periodo facile. Il portiere è reduce da diversi errori, che sono costati cari al Milan. Uno dei protagonisti dello Scudetto è dunque finito nel mirino della critica al pari di Theo Hernandez e chiaramente Rafa Leao.

Per l’estremo difensore transalpino si è scritto anche di una possibile cessione in estate, per voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica. Un’ipotesi che chiaramente non può essere scartata, ma sappiamo bene quanto il mercato dei portieri sia alquanto particolare. Ad oggi non sono certo tanti i top team che stanno cercando un nuovo numero uno a cui affidare la propria porta e senza una esigenza particolare è difficile che si aggiungano cifre altissime per Maignan. Il francese, fino allo scorso anno aveva una valutazione superiore ai 60 milioni di euro. Oggi vale certamente meno, anche per via di un contratto in scadenza fra poco meno di un anno e mezzo.

Milan-Maignan, il punto sul rinnovo

A proposito di contratto, ormai da settimane il Milan e Mike Maignan hanno raggiunto un’intesa per il rinnovo a cinque milioni di euro netti a stagione con i bonus. Un’intesa trovato nel periodo di dicembre, sulla quale si lavorava da mesi, ma, al momento, nessuna firma.

Si sta così facendo strada l’ipotesi che il rinnovo, a queste condizioni, alla fine non arrivi. Condizioni troppo alte per il rendimento attuale e per un Milan che quasi certamente non giocherà la Champions League. Momenti di riflessioni in corso, dunque, ma la volontà del Diavolo di proseguire con Mike Maignan non è cambiata, ma a che prezzo?

E’ questa la domanda che in molti si stanno ponendo, ma è evidente che questo finale di stagione può fare chiarezza. Rivedere il vero Maignan spazzerebbe via ogni dubbio. Il portiere francese è diventato capitano a testimonianza di quanto il Milan creda in lui. Alla fine, dunque, la firma sul nuovo contratto è destinata ad arrivare, ma adesso testa al campo: ad una rincorsa impossibile verso la Champions League e alla conquista della Coppa Italia, il primo trofeo da alzare con la fascia al braccio.