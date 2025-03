Theo Hernandez e Maldini ancora insieme: tra nostalgia e futuro

Nella giornata di ieri il terzino francese e il suo mentore si sono incontrati a Milano. Presenze anche Zoe al lungo caffe

Le immagini di Theo Hernández insieme al suo idolo Paolo Maldini hanno fatto il giro del web, diventando subito virali. Il terzino francese e l’ex dirigente rossoneri si sono incontranti per bere un lungo caffe. Inevitabilmente in queste ore si è parlato e si scritto tanto in merito a tutto ciò.

I nostalgici sono tornati indietro di qualche anno, ricordando uno Scudetto in cui entrambi sono stati protagonisti assoluti. C’è così chi ha iniziato a sognare e fantasticare in merito ad un futuro ancora insieme. Al Milan? Al momento è impossibile, ma un’eventuale cessione del club cambierebbe ogni scenario.

Oggi, chiaramente, sono solo speculazione. E’ difficile che qualcuno sappia per davvero cosa si siano detti i due, ma i più attenti hanno fatto notare che Theo Hernández abbia cambiato la foto del proprio profilo Instagram, mettendo un’immagine di qualche anno fa, verosimilmente dell’anno dello Scudetto (di certo c’era Maldini al Milan in quel periodo).

Il futuro di Theo Hernández, l’addio non è così scontato

Che lo stesso calciatore sia nostalgico di un periodo che non c’è più è abbastanza comprensibile, ma per riprenderselo non deve far altro che rimboccarsi le maniche e iniziare a lottare davvero per la maglia. Ormai tutti danno Theo Hernández lontano dal Milan dalla prossima estate.Â

Affermarlo con certezza, però, appare davvero sbagliato. D’altronde il francese in passato ha già rifiutato diverse proposte. Lo ha fatto anche in inverno dicendo no al Como. Non è da escludere, dunque, che il terzino decida di rimanere fino a scadenza di contratto. Theo Hernández ha sempre manifestato la volontà di voler continuare a giocare per il Milan, ma al momento non ci sono i presupposti.

Il calciatore dovrà dunque lavorare affinché il terreno attorno a lui torni fertile. Il tempo non è scaduto, come molti vogliono far credere, e un rinnovo è ancora possibile. Nelle prossime partite serve, però, vedere un Theo Hernández diverso: già contro il Lecce i segnali sono stati più che positivi.

Sergio Conceicao può aiutarlo con la difesa a tre, con cui ha maggiori possibilità di spingersi in avanti, pensando meno alla fase difensiva. Sabato così la prova è stata più che buona. Chissà che l’incontro con Maldini non rappresenti la svolta totalmente. I veri tifosi del Milan ci credono per davvero.