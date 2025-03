Milan-Walker, ancora insieme: il punto su Felix e Sottil

Il Milan ha scelto cosa fare con i calciatori arrivati in prestito a gennaio. Sull’inglese ci sono solo certezze: la situazione in casa rossonera

E’ stato un calciomercato di gennaio importante per il Milan. Il club rossonero, desideroso di migliorare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao, si è mosso con forza, aggiungendo giocatori di un certo spessore. Così Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic hanno deciso di acquistare, finalmente, il centravanti che tutti aspettavano: è stato fatto un investimento che potenzialmente, qualora i bonus scattassero tutti, da 35 milioni di euro.

Il mercato del Milan, però, non si è fermato a Santi Gimenez, ma è proseguito con altri innesti di spessore. Nelle ultime ore sono così arrivati Warren Bondo, che sabato sera ha finalmente giocato, offrendo ottime risposte. E’ il secondo colpo a titolo definitivo, arrivato dal Monza. Gli altri tre affari, invece, hanno varcato i cancelli di Milanello con la formula del prestito.

Il primo a farlo è stato Kyle Walker che ha convinto tutti fin da subito. Esperienza, leadership e qualità tecniche, nonostante l’età , messe a servizio della squadra. Il riscatto da circa 5 milioni di euro dal Manchester City è solo una formalità .

Calciomercato Milan: il punto su Felix, Sottil ed Abraham

Non si può dire lo stesso per Joao Felix. Anche lui, in realtà , è stato autore di un ottimo esordio, ma è stato solo un’illusione. Il portoghese, poi, ha sempre fatto male. Immaginare una sua permanenza al Milan è praticamente impossibile. Farà le valigie insieme a Sergio Conceicao che lo ha voluto davvero tanto.

Situazione diversa per quanto riguarda Riccardo Sottil. L’esterno di proprietà della Fiorentina, per il quale è stato fissato un riscatto da dieci milioni di euro, non ha certo entusiasmato, ma non ha giocato nemmeno molto. La sua permanenza potrebbe comunque esserci, magari attraverso uno scambio con Yacine Adli, per aver più italiani in rosa. Una decisione finale, però, non è stata ancora presa.

Situazione ancor più ingarbugliata quella legata a Tammy Abraham. L’inglese ha fatto bene nel ruolo di riserva, ma lo stipendio da oltre 4 milioni di euro netti a stagione è un problema davvero importante. Impossibile che che rimanga prendendo il doppio di Santi Gimenez, che di fatto è il titolare. La situazione va dunque monitorata con attenzione