Paratici vuole provare il grande colpo: i tifosi del Milan sognano

Fabio Paratici pensa già alle prime mosse al Milan. Se tutto dovesse essere confermato: ecco quale sarà il grande colpo dell’ex Tottenham e Juve

Un sogno, un grande sogno. Fabio Paratici è pronto a far esulta i tifosi del Milan. Se la candidatura a Direttore sportivo dovesse diventare realtà, l’affare potrebbe davvero decollare.

Ma andiamo con ordine. In questi giorni capiremo se l’ex dirigente di Juventus e Tottenham sarà il nuovo Ds del Diavolo. Oggi è in pole position, ma Giorgio Furlani non ha ancora scelto. E’ un profilo che piace al gruppo di lavoro e a Gerry Cardinale, ma come più volte detto, restano in corsa anche altri profili. Di certo non è ancora finita per Igli Tare, il preferito di Zlatan Ibrahimovic, che è stato ad un passo dal rossonero.

Ora è il momento delle riflessioni e degli incontri. L’Amministratore delegato del Diavolo vuole vederci chiaro e capire chi sia il profilo più idoneo per il Milan del presente e del futuro. Serve ricostruire, vendere e acquistare, per creare una squadra pronta a lottare per lo Scudetto fin da subito. Le basi d’altronde ci sono e un anno a vuoto non può far pensare il contrario. E’ evidente, però, che non si possa sbagliare sul mercato e l’esperienza può certo tornare utile. Restano sullo sfondo tutti gli altri nomi di cui si è scritto in questi giorni, ma come detto al momento Fabio Paraci è in vantaggio.

Milan, il primo colpo di Fabio Paratici

Se Fabio Paratici dovesse diventare il nuovo direttore sportivo avrà chiaramente voce in capitolo nella scelta dell’allenatore. Non è un segreto che Massimiliano Allegri sia in pole. Il tecnico livornese, d’altronde, avrebbe accettato il Milan già l’estate scorsa, ma la dirigenza decise di puntare su allenatori stranieri.

Oggi la strada da seguire è un’altra e l’ex Juventus appare il prescelto, ma prima di affondare sul mister toscano, Paratici e Giorgio Furlani vorranno capire se ci saranno i margini per mettere le mani su Antonio Conte. E’ lui il grande sogno, un sogno che farebbe impazzire una piazza che lo vuole da tempo. Tutto chiaramente è nelle mani dell’ex Tottenham, che al momento sta pensando solamente alla lotta Scudetto. Se dovesse decidere di separarsi col Napoli, il Milan diventerebbe nuovamente più che un’idea concreta