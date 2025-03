Colpo dal Como, l’attaccante ha stregato il Milan

Il calciatore domani a San Siro con la maglia del Como: sarà l’osservato speciale da parte del club rossonero. Il punto della situazione

Domani a San Siro, alle ore 18.00, il Milan di Sergio Conceicao affronterà il Como di Cesc Fabregas. I rossoneri sono chiamati a vincere per tenere vive le ultimissime speranze legate alla qualificazione alla prossima Champions League. E’ altamente improbabile, ma servono comunque punti per cercare di ottenere almeno il pass per l’Europa.

Il Diavolo, dunque, non può abbassare la guardia, anche perché allo stadio ci saranno oltre 74mila tifosi e servirà onorare la maglia fino in fondo. Conceicao per l’occasione si affiderà alla sua migliore formazione. Ai box è rimasto solamente Emerson Royal, così per il tecnico portoghese c’è davvero solo l’imbarazzo della scelta.

C’è ancora qualche ballottaggio: in difesa Pavlovic può rilevare uno tra Gabbia e Thiaw, con Kyle Walker e Theo Hernandez sicuri del posto. A centrocampo più Musah di Fofana accanto a Warren Bondo. In avanti il tridente Rafa Leao, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic sarà schierato alle spalle di Santi Gimenez.

Milan, occhi puntati in casa Como: ecco l’osservato speciale

Anche il Como si presenterà a San Siro con l’organico al completo e Cesc Fabregas potrà così schierare la sua migliore formazione. Gli osservatori di mezzo mondo domani avranno gli occhi puntati su Nico Paz. Il fantasista è ormai sul taccuino di tantissime squadre – Inter in primis – ma servirà capire le intenzioni del Real Madrid, che ha il diritto di ricompra.

Paz piace parecchio anche al Milan, ma il calciatore che più interessa al Diavolo è un altro. Stiamo facendo riferimento ad Assane Diao, classe 2005 senegalese, che può giocare come attaccante esterno, sia a destra che a sinistra. Ci ha messo davvero pochissimo a diventare protagonista in Serie A con la maglia del Como.

Fabregas ha puntato subito su di lui e la risposta è stata devastate: così sono arrivate le reti contro le big come Milan, Fiorentina e Napoli, oltre che all’Udinese. Impossibile passare inosservato. Così Diao ha stregato tutti, anche il Diavolo, che in attacco ha bisogno di un esterno, capace di giocare su entrambe le fasce. In estate Samu Chukwueze farà le valigie così come Noah Okafor e verosimilmente Riccardo Sottil. Valutazione? Almeno 25 milioni di euro.