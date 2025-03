Nazionale senza rossoneri, il Milan ora corre ai ripari: pronto il triplo colpo

Luciano Spalletti ha convocato 25 calciatori. Con l’esclusione di Matteo Gabbia, il Milan non ha alcun rappresentante italiano: un problema a cui porre rimedio

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham); Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle); Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

E’ questa la lista dei 25 convocati del ct Luciano Spalletti per i playoff di Nations League contro la Germania. Una lista che non ha giocatori del Milan al suo interno. Un vecchio problema, al quale il club rossonero vuole porre rimedio. Se nell’ultimo periodo le cose fossero andate bene, verosimilmente, Matteo Gabbia avrebbe strappato una chiamato, ma il solo difensore non può bastare per una rosa che ha bisogno di un gruppo forte di italiani.

Milan, non solo Ricci: un colpo per reparto

Ecco così che il Milan prepara il piano per avere più azzurri possibili nel gruppo 2025/2026. Il primo indiziato a vestire il rossonero è sicuramente Samuele Ricci, per il quale i contatti sono stati costanti nell’ultimo periodo.

Il centrocampista ha una valutazione di circa 35 milioni di euro, ma l’inserimento di almeno una contropartita potrebbe facilitare l’affare. Serve battere la concorrenza dell’Inter, che vorrebbe prenderlo per sostituire Davide Frattesi, ma potrebbe non essere l’unico affare.

Sì perché l’idea potrebbe essere quella di mettere le mani su un giocatore per reparto. Per quanto riguarda l’attacco il profilo che più piace è certamente Lorenzo Lucca, sul quale c’è la Roma, ma al Milan difficilmente direbbe di no, vista anche la sua ammirazione per Zlatan Ibrahimovic. Sarebbe il calciatore dell’Udinese, così, ad affiancare Santi Gimenez in avanti.

Possibile poi un affare anche in difesa. Il giovane Comuzzo appare destinato a volare a Napoli, più facile arrivare invece a Destiny Udogie, che potrebbe raccogliere l’eredità di Theo Hernandez, qualora quest’ultimo dovesse fare davvero le valigie. Non va esclusa infine la possibilità di mettere le mani anche su un portiere italiano, qualora anche Mike Maignan dovesse dire addio ai rossoneri in estate. In questo caso attenzione a Carnesecchi