Ripresi i contatti, il Milan vuole mandarlo via il prima possibile

Il giocatore è destinato a lasciare il Diavolo al termine della stagione. Un acquisto fallimentare, è già con le valigie in mano

Manca sempre meno alla chiusura della stagione. Una stagione per nulla positiva per il Milan, che rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions League. Il Diavolo, chiaramente, ci proverà finché non sarà la matematica a scrivere la parola fine. C’è inoltre una Coppa Italia da conquistare, che renderebbe l’annata decisamente meno amara.

Nei prossimi match, quindi, i giocatori sono chiamati a stare sul pezzo: oltre agli obiettivi di squadra, ci sono poi quelli personali. Molti elementi non sono certi sicuri della conferma. Theo Hernandez e Mike Maignan, ad esempio, devono tornare ai loro livelli se vogliono convincere il Diavolo.

Rischiano seriamente il taglio anche Riccardo Sottil e Tammy Abraham, arrivati in prestito e pronti a fare le valigie per tornare rispettivamente alla Fiorentina e alla Roma. E’ quasi certo, invece, l’addio di Joao Felix, che ha deluso le attese e da qui al termine della stagione giocherà sempre meno, nonostante la presenza in panchina di Sergio Conceicao che lo stima particolarmente.

Milan, non c’è spazio per Emerson Royal: cessione in estate

Tra i giocatori che il Milan proverà a vendere ci sono poi anche Samu Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek, ma il candidato numero a salutare la compagnia è Emerson Royal. Il brasiliano sarebbe partito già a gennaio, senza il brutto infortunio che gli farà rivedere il campo solamente ad aprile.

Il Galatasaray era pronto a puntare sull’ex Tottenham e in estate si farà sicuramente sotto, una volta ricevute le giuste garanzie a livello fisico. Per Emerson Royal non ci sarà più la possibilità di riprendersi il Milan. Il Diavolo, d’altronde, ha deciso di puntare su Kyle Walker, che in estate verrà riscattato dal Manchester City per cinque milioni di euro.

Il brasiliano non resterà certo per fare la riserva. In estate il Milan cercherà altro sul mercato, sapendo però di poter contare su Alex Jimenez e chissà forse anche su Alessandro Florenzi. L’italiano, nonostante un contratto in scadenza a giugno, potrebbe rimanere, ricoprendo un ruolo importante all’interno dello spogliatoio. Per Emerson Royal, dunque, non c’è più spazio. La sua avventura al Milan si può davvero ritenere chiusa. Oltre al Galatasaray, però, attenzione alla possibilità di un ritorno in Premier League