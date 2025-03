Fischiato a San Siro, altra prestazione deludente: via dal Milan per 20 milioni

Un giocatore continua a non convincere e il suo futuro in rossonero appare in bilico: sarà venduto nel mercato estivo?

Il Milan non ha fornito una grande prestazione a San Siro contro il Como. È riuscito a vincere, ma in campo ancora non si vede una squadra in linea con quelle che sono le idee di calcio di Sergio Conceicao. Nonostante due settimane “pulite” per poter lavorare, non ci siamo.

Tra i calciatori che hanno maggiormente deluso c’è Yunus Musah, che dopo pochi minuti di partita ha sprecato una grandissima occasione da gol. Successivamente ha sprecato un’altra situazione favorevole che avrebbe potuto portarlo al tiro verso la porta. Due momenti che forse lo hanno un po’ condizionato, dato che era consapevole di aver commesso degli errori evitabili. Fosse riuscito a segnare, magari il match si sarebbe messo in un altro modo per la sua squadra.

Calciomercato Milan, Musah a rischio cessione?

Non sono mancati dei fischi a Musah, in particolare quando è stato sostituito da Joao Felix al 52′. Il pubblico di San Siro ha fatto sentire il proprio disappunto nei confronti del centrocampista americano, che sicuramente li ha sentiti e che dovrà cercare di usarli come stimolo per fare meglio nelle prossime partite. Non Napoli-Milan, dato che non potrà giocare per squalifica: contro il Como è stato ammonito da diffidato, quindi il Giudice Sportivo lo fermerà per una giornata di Serie A.

Per l’ex Valencia i prossimi mesi saranno decisivi anche per il suo futuro. La sua permanenza a Milano è tutt’altro che certa. Molto dipenderà da chi sarà l’allenatore rossonero nella prossima stagione. Difficilmente sarà Sergio Conceicao, tecnico che sembra apprezzarlo. Da capire anche che offerte arriveranno. Musah può avere mercato in Premier League e non solo.

Era stato richiesto dal Napoli durante la scorsa sessione estiva del calciomercato. A giugno-luglio era trapelato che Antonio Conte lo avesse indicato tra i profili graditi per rinforzare il centrocampo della sua squadra. Un sondaggio del club campano c’è stato, però da Casa Milan si sono opposti alla cessione del nazionale USA. Proprio Conte è tra gli allenatori accostati al Diavolo in questo periodo, nonostante un contratto col Napoli fino a giugno 2027. Dovesse arrivare davvero a Milanello (oggi sembra utopistico), allora la permanenza di Yunus potrebbe diventare qualcosa di concreto.

Il club rossonero aveva investito 21,2 milioni di euro per comprarlo dal Valencia durante il mercato estivo 2023. Non accetterà di trattare la sua cessione per meno di 20 milioni.