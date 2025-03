Piazzata la prima cessione: prestito con diritto di riscatto a 16 milioni

Il calciatore è pronto a fare le valigie. Il suo addio ci sarà in estate: ci sono davvero sempre meno dubbi. Il punto della situazione

Sarà un’estate calda per il Milan. Un’estate in cui diversi calciatori faranno le valigie per cercare fortuna altrove. Così la lista dei calciatori pronti a salutare il Diavolo è davvero lunga. Le attenzioni principali, come è noto, saranno poste su Theo Hernandez e Mike Maignan.

Il terzino mancino e l’estremo difensore sono i giocatori del gruppo storico, che hanno sempre fatto parte dei titolarissimi, che rischiano maggiormente di dire addio al Diavolo. Serviranno chiaramente offerte importanti perché dalle parti di via Aldo Rossi non c’è alcuna intenzione di svenderli.

C’è poi un gruppo davvero nutrito di calciatori che non rientrano più nei piani del Milan, che sicuramente diranno addio. Innanzitutto Giorgio Furlani e il nuovo Direttore sportivo dovranno essere bravi a trovare una sistemazione a tutti quei calciatori, che rientreranno dai prestiti. Noah Okafor, ad esempio, difficilmente verrà acquistato dal Napoli e una sua permanenza appare più che complicata.

Non c’è spazio, poi, per un giocatore come Emerson Royal, che ha sprecato la sua occasione, con il Diavolo che ha deciso di puntare sull’esperienza di Walker. Si proverà così a riaprire un canale con il Galatasaray, o qualche club inglese, per cederlo definitivamente.

Milan, ha le valigie in mano: via in estate

E’ in dubbio, inoltre, la posizione di Ruben Loftus-Cheek. Sulle qualità del ragazzo non si discutono, ma manca di continuità e non solo per i soliti problemi fisici, che lo hanno sempre accompagnato nel corso della sua carriera. Già a gennaio poteva lasciare al Milan, così come Samu Chukwueze.

Per il nigeriano la possibilità è stata concreta. Il Fulham ha bussato alle porte del Diavolo nell’ultimissime ore di mercato, ma non è stata trovata la quadratura del cerchio, con il club rossonero, però, che aveva aperto alla formula del prestito. Formula che potrebbe tornare di moda in estate.

Se non si riuscisse a cedere l’ex Villarreal a titolo definitivo, l’idea di un prestito con diritto di riscatto potrebbe prendere davvero piede. Attenzione così al solito Aston Villa, con Emery pronto a puntarci. Per l’acquisto poi a titolo definitivo, il Milan potrebbe accontentarsi di 16 milioni di euro.