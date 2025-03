Abraham pronto a dire sì, nuova maglia in Serie A

L’attaccante inglese potrebbe lasciare Milano, ma rimanere in Italia: una squadra della Serie A sta pensando anche a lui per la prossima stagione.

L’ingresso di Tammy Abraham contro il Como è stato decisivo per la vittoria del Milan a San Siro. È stato proprio lui, subentrato a Santiago Gimenez, a regalare un fantastico assist a Tijjani Reijnders per il gol del 2-1 definitivo.

L’ex Chelsea ha cercato di dare una scossa alla squadra con il suo ingresso in campo e non ha fatto mancare il suo consueto impegno. La giocata con la quale ha servito il pallone al centrocampista olandese è stata davvero notevole. Aver inciso nella vittoria rossonera dà sicuramente morale a un giocatore che ha lo status di riserva e che sa di doversi far trovare pronto quando viene chiamato in causa dall’allenatore. Sabato a San Siro ha fatto il suo dovere.

Calciomercato Milan, Tammy Abraham ancora in Italia?

Per Abraham questi mesi sono importanti anche nell’ottica di definire il suo futuro. Gli piacerebbe rimanere al Milan, dove è arrivato in prestito secco dalla Roma. Ha messo insieme 8 gol e 5 assist in 36 presenze con la maglia rossonera. Stando a quanto trapelato finora, a Milano non sarebbero ancora convinti di fare un investimento sul suo cartellino. Molto dipenderà dal prezzo fissato dal club giallorosso.

Se il Diavolo dovesse decidere di non comprare l’attaccante inglese, il ritorno a Roma sarebbe solo momentaneo. Le richieste non mancheranno e non bisogna escludere un ritorno in Premier League. Un ritorno che sarebbe già avvenuto nello scorso mercato estivo, se il calciatore non si fosse “promesso” al Milan. In questi giorni già si parla dell’interesse di squadre come Aston Villa, Everton, West Ham e Nottingham Forest.

Sono trapelati rumors anche su un interesse dell’Atalanta, che ha un Mateo Retegui goleador e un Gianluca Scamacca alle prese con problemi fisici. Da capire se ci saranno cambiamenti nel reparto offensivo nerazzurro, chiaramente molto dipenderà dal tipo di offerte che arriveranno a Bergamo.

Comunque Tammy non avrà problemi a trovare una sistemazione per la prossima stagione, anche se probabilmente dovrà rinunciare a parte dello stipendio che percepisce oggi. Infatti, il contratto con la Roma prevede un ingaggio netto annuo da circa 5 milioni più bonus. Nelle prossime partite con il Milan dovrà darsi da fare per segnare qualche gol in più e dimostrare quanto può essere prezioso per la squadra di Sergio Conceicao, poi il futuro si vedrà.