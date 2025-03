Ultime settimane in rossonero, ormai è rassegnato a salutare il Milan

Il futuro del calciatore è ormai segnato. Lascerà il Milan al termine della stagione, dopo pochi mesi: il punto della situazione

In casa Milan sono giorni di riflessioni. Il Diavolo, dalle parti di via Aldo Rossi, sta lavorando per programmare nel migliore dei modi il futuro. Si ripartirà chiaramente da un nuovo Direttore sportivo, che avrà voce in capitolo nelle decisioni legate all’allenatore e chiaramente alla squadra.

Come è noto, sono soprattutto due i profili su cui sono rivolte le attenzioni di Giorgio Furlani: in cima alla lista c’è sicuramente Fabio Paratici, ma non può essere ancora scartata l’ipotesi Igli Tare, caldeggiata da Zlatan Ibrahimovic. Sullo sfondo poi Tony D’Amico, che contrariamente agli altri due, però, è sotto contratto con una squadra, l’Atalanta.

Presto, dunque, capiremo su chi il Milan avrà intenzione di puntare. Poi, come detto, sarà la volta del mister e dei giocatori. Ci sarà tanto lavoro da fare perché non mancano gli elementi che sono in dubbio. A partire dai calciatori in scadenza di contratto, passando chiaramente dalle posizioni di Theo Hernandez e Mike Maignan.

Milan, addio ormai scontato: la scelta è stata presa

Con il nuovo Direttore sportivo, ad esempio, bisognerà capire cosa ne sarà di Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Il loro futuro non per forza è legato: il belga potrebbe rimanere a Roma a prescindere, ma servono una ventina di milioni di euro. L’inglese che sta facendo bene si sta ancora giocando tutto, ma serve rinunciare a gran parte dello stipendio. Solo dopo, poi, si tratterà con i giallorossi.

Tra i giocatori in scadenza, in dubbio, c’è chiaramente anche Riccardo Sottil. In questo caso il suo futuro potrebbe essere legato a quello di Yacine Adli. Chi appare certo dell’addio è invece Joao Felix. Il portoghese ha deluso fin qui le attese.

Dopo un grande esordio contro la Roma, solo prestazioni negative o al massimo sufficienti, come quella di ieri contro il Como. Troppo poco per spingere il Milan a fare un investimento importante, come quello che servirebbe per acquistarlo a titolo definitivo dal Chelsea. Gli inglesi vorrebbero, infatti, almeno 35 milioni di euro. Oggi il Milan, senza la qualificazione in Champions League, non ha alcuna intenzione di aprire un dialogo con il Chelsea. Joao Felix così presto farà le valigie e nessuno certamente avrà da contestare visto quanto fatto fino a questo momento.