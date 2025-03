Furlani sceglie il Ds: tra voli a Dubai e incontri, il punto della situazione

L’Amministratore Delegato del Milan è pronto a scegliere il Direttore Sportivo che dovrà guidare il Milan in vista della prossima stagione

Dopo qualche giorno di pausa, Giorgio Furlani è pronto a tornare sul campo per scegliere finalmente il nuovo Direttore sportivo. L’Amministratore Delegato è chiamato a sostituire Antonio D’Ottavio, che si è separato dal Milan ormai da diversi mesi, tanto che nell’ultimo calciomercato invernale è stato proprio Furlani ad avere potere di firma.

In estate tutto cambierà con il Diavolo che finalmente avrà un vero Ds. Un Ds chiamato a prendere delle decisioni importanti per il club rossonero. Una figura, che chiaramente sarà vicina a Giorgio Furlani, e che inevitabilmente ridimensionerà chi fino ad oggi è stato vicino alla squadra. Geoffrey Moncada è sempre più vicino a far ritorno al suo vecchio ruolo da capo scouting. Tornerà a viaggiare e a scoprire giovani in giro per il mondo.

Ma la domanda che tutti si stanno ponendo è cosa ne sarà di Zlatan Ibrahimovic? Sulla carta non cambierà nulla, lo svedese continuerà a rappresentare Gerry Cardinale a Milano, avrà voce in capitolo, sapendo però che la sua parola non sarà l’ultima. E dire che nell’ultimo periodo sembrava aver guadagnato campo, ma il blitz negli Stati Uniti di Furlani ha riportato tutti ai loro posti.

Milan, ore calde per il Ds: la decisione di Furlani

Così anche la scelta del Direttore Sportivo passerà dalla volontà dell’Amministratore Delegato. Se l’ultima fosse spettata a Ibra, verosimilmente Igli Tare sarebbe stato già annunciato. L’albanese resta in corsa, ma il vantaggio acquisito è stato perso.

Furlani ha in calendario un viaggio a Dubai per incontrare gli sponsor, poi tra contatti, summit e call l’argomento principale tornerà ad essere la scelta del Ds. Come detto Tare è ancora un nome spendibile, oggi, però, in vantaggio c’è Fabio Paratici, che come ci ha raccontato Campi a MilanLive.it, può piacere per diversi motivi.

Attenzione, però, alla figura di Tony D’Amico. Il dirigente oggi all’Atalanta ha il problema di essere sotto contratto, ma la sua capacità di saper lavorare in un gruppo eterogeneo, come quello bergamasco, riuscendo a portare risultati, piace tanto dalle parti di via Aldo Rossi. I contatti ci sono stati e ce ne saranno altri. Questi giorni senza calcio giocato serviranno per stringere il cerchio.