Milan, colpo a sorpresa dalla Juventus: “Se si presentasse l’occasione…”

Clamorosa indiscrezione di Repubblica: il club rossonero potrebbe pescare un rinforzo da Torino, ecco di chi si tratta.

La stagione del Milan è abbastanza negativa e probabilmente ci saranno diversi cambiamenti in estate. A breve dovrebbe essere scelto un nuovo direttore sportivo, poi capiremo anche chi dovrebbe essere il nuovo allenatore e su quali calciatori si punterà in futuro.

Ci sono dei nomi sui quali non sembrano esserci dubbi, altri hanno un destino più incerto e poi ci sono quelli che sembrano destinati a lasciare Milanello. I prossimi mesi saranno decisivi sotto tanti punti di vista. Certamente tra coloro che vedremo ancora in rossonero c’è Santiago Gimenez, arrivato a gennaio dal Feyenoord con un’operazione da circa 35 milioni di euro (bonus compresi).

Anche se non va in gol da 5 partite, il valore dell’attaccante messicano non si discute: sarà uno dei calciatori dai quali il Diavolo ripartirà nella prossima stagione. È un finalizzatore, un centravanti d’area di rigore, servono un allenatore e una squadra in grado di sfruttarlo per quelle che sono le sue caratteristiche.

Milan, chi affiancherà Gimenez nella prossima stagione?

Se Gimenez è sicuro di rimanere, invece il discorso è diverso per Tammy Abraham. L’attaccante inglese è arrivato in prestito secco dalla Roma e vorrebbe restare a Milano, però in questo momento sembra più probabile una sua partenza. Le cose possono ancora cambiare, in particolare se l’ex Chelsea dovesse avere un rendimento molto positivo nei prossimi mesi.

In caso di addio di Abraham, sarà interessante capire chi arriverà a Milanello per essere l’alternativa a Gimenez. Il giornalista Andrea Sereni su La Repubblica ha scritto: “Attenzione anche alla situazione Vlahovic-Juventus: se si presentasse l’occasione, il Milan non si girerebbe dall’altra parte“.

Dusan Vlahovic probabilmente lascerà la Juventus: ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e non sembrano esserci chance di rinnovo. Senza firmare un nuovo accordo, l’ex Fiorentina sicuramente dirà dio a Torino nella prossima sessione estiva del calciomercato e per un prezzo che inevitabilmente non sarà altissimo. Potrebbero bastare 25-30 milioni di euro per acquisire il suo cartellino. Da capire quali saranno le sue pretesi in termini di stipendio, considerando che oggi alla Juve percepisce 10-12 milioni netti annui.

Sembra difficile immaginare di vedere Vlahovic al Milan, forse è più probabile un trasferimento in Premier League. Certamente non mancheranno opzioni al centravanti serbo per il futuro.