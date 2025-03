Osservatori in azione: il francese si è preso la Serie A, il Milan sfida le grandi

Nome nuovo nel mirino di Geoffrey Moncada e dei suoi uomini: ecco di chi si tratta. C’è la fila per il calciatore: il punto della situazione

Ci ha messo davvero poco a conquistare la Serie A. Il calciatore ha iniziato a giocare solamente a gennaio nel nostro campionato, ma già il suo nome è sul taccuino di tutti i top club, anche del Milan.

I rossoneri si stanno muovendo in vista della prossima stagione in cui molte cose succederanno. E’ chiaro che prima servirà scegliere il nuovo Direttore sportivo, dal quale ripartire e poi si penserà al calciomercato, ma Geoffrey Moncada, destinato a tornare a fare il capo scouting, sta comunque lavorando e con i suoi uomini sta setacciando il mercato di tutta Europa e non solo alla ricerca dei profili giusti.

Sabato scorso, degli osservatori del Diavolo sono stati segnalati in Friuli per guardare da vicino Udinese-Verona. Il principale nome sul taccuino è certamente quello di Lorenzo Lucca, che resta in cima alla lista per rafforzare il reparto offensivo. Prima servirà capire cosa fare con Tammy Abraham. Oggi resta difficile una sua permanenza, ecco perché si sta pensando al centravanti italiano o a Krstovic del Lecce. Servono 20-25 milioni di euro per mettere le mani su un nuovo centravanti da affiancare a Santi Gimenez.

Milan, attenzione in difesa: dalla Serie A il nuovo colpo

Si sta guardando con attenzione ad un nuovo profilo anche in difesa. La possibilità di cedere Fikayo Tomori all’estero resta concreta. Il centrale, d’altronde, è tornato ad essere una riserva anche con Sergio Conceicao. E’ davvero complicata una sua permanenza.

Può fare le valigie per 25 milioni di euro. Ci sta pensando il Newcastle, ma occhio ad un ritorno di fiamma da parte del Tottenhem, oltre che del West Ham e del Nottingham. Come detto, il sostituto può arrivare dalla Serie A: piace Coppola del Verona, osservato in Udinese-Verona, ma nel match giocato sabato scorso, il Diavolo ha preso appunti anche per un altro giocatore.

Stiamo parlando di Oumar Solet, diventato un titolare inamovibile dell’Udinese. Il francese classe 2000, che da quando è arrivato ha saltato solo una partita per squalifica, è già nel mirino di diversi club. C’è l’Inter che ci sta pensando, ma soprattutto il Napoli, a caccia di nuovi rinforzi in vista del ritorno in Champions League.